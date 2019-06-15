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Марш, митинг и реконструкция обороны крепости. Как в Бресте пройдет День Всенародной памяти жертв ВОВ

16.06.2019 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Программу мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, опубликовал Брестский горисполком.


Что: Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза К.Ф.Лозаненко

Где: Улица Советская, 58

Когда: 10.00


Что: Постановочная реконструкция событий «Ситуация на границе перед началом войны»

Где: Брестская крепость-герой у памятника «Жажда»

Когда: 21 июня 20.00−21.00


Что: Марш реконструкторов

Где: Улица Зубачева — улица Гоголя — улица Советская18.00

Когда: 21 июня 17.00


Что: «Мирный вечер на Советской»

Где: Улица Советская

Когда: 21 июня 18.00


Что: Акция «Боевой расчет»

Где: Брестская крепость-герой (у Тереспольских ворот)

Когда: 21 июня 19.00


Что: «Дорога памяти»

Где: Брестская крепость от «Звезды» до Площади Церемониалов

Когда: 22 июня 2.00 — 4.30


Что: Митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

Где: Площадь Церемониалов

Когда: 03.15


Что: Военно-историческая реконструкция «22 июня. Брестская крепость»

Где: Территория Кобринского укрепления

Когда: 22 июня 04.30

 
 
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Программу мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны опубликовал Брестский горисполком.
 
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