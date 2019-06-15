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Марш, митинг и реконструкция обороны крепости. Как в Бресте пройдет День Всенародной памяти жертв ВОВ
Источник материала: Tut.by
Программу мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, опубликовал Брестский горисполком.
Что: Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза К.Ф.Лозаненко
Где: Улица Советская, 58
Когда: 10.00
Что: Постановочная реконструкция событий «Ситуация на границе перед началом войны»
Где: Брестская крепость-герой у памятника «Жажда»
Когда: 21 июня 20.00−21.00
Что: Марш реконструкторов
Где: Улица Зубачева — улица Гоголя — улица Советская18.00
Когда: 21 июня 17.00
Что: «Мирный вечер на Советской»
Где: Улица Советская
Когда: 21 июня 18.00
Что: Акция «Боевой расчет»
Где: Брестская крепость-герой (у Тереспольских ворот)
Когда: 21 июня 19.00
Что: «Дорога памяти»
Где: Брестская крепость от «Звезды» до Площади Церемониалов
Когда: 22 июня 2.00 — 4.30
Что: Митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
Где: Площадь Церемониалов
Когда: 03.15
Что: Военно-историческая реконструкция «22 июня. Брестская крепость»
Где: Территория Кобринского укрепления
Когда: 22 июня 04.30
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Марш, митинг и реконструкция обороны крепости. Как в Бресте пройдет День Всенародной памяти жертв ВОВ
Программу мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны опубликовал Брестский горисполком.
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