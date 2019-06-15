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Десерт родом из детства. Готовим 3 вида вкуснейшего желе - с ягодами, какао и фруктовыми соками

16.06.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как оживить счастливые детские летние воспоминания? Можно лихо скатиться с крутой горы на велике или попытаться сделать «солнышко» на качелях, можно купить букет пионов, которыми пахло летом у бабушки — у каждого свои способы. Хороший вариант кулинарной ностальгии — многослойное желе: кто-то любил кофейно-сметанковое, а кто-то цветные прозрачные квадратики, похожие на витражи. Порадовать ребенка в себе или уже своего, который на каникулах, мы предлагаем проверенным годами десертом.

Выбирать желатин лучше тот, который, по классике, надо замочить и оставить на 40 минут — об этом будет написано на упаковке. Быстрорастворимые варианты, как показывает практика, достаточно капризны. А нам нужен проверенный результат. Поэтому планируйте свое время так, чтобы без спешки сделать слои в течение дня — как говорил Карлсон: «Спокойствие, только спокойствие». Принцип работы с желатином везде одинаковый, главное — хорошо размешивать при нагревании и при необходимости пропустить через сито перед добавлением в подготовленную массу во избежание комочков. Итак, вот несколько вариантов.

Черно-белая классика


Ингредиенты:

  • Какао — 3 столовые ложки;
  • Сметана — 400 граммов;
  • Сахар — 120 граммов;
  • Желатин — 20 граммов;
  • Ягоды и тертый шоколад для украшения.

Как готовить?

  1. Желатин замочить в воде комнатной температуры и оставить на 40−60 минут (в соответствии с инструкцией на упаковке). Затем подогреть на водяной бане до полного растворения, но не доводить до кипения, иначе все желирующие свойства исчезнут.
  2. Сметану взбить с сахаром, разделить на 2 части, в одну из них добавить какао. Его надо добавлять по вкусу: любите насыщенный шоколадный, не жалейте лишней ложки. Сметану с какао хорошо перемешать до однородности массы.
  3. Остывший желатин добавить в сметану с какао, перемешать, залить первый слой и отправить в холодильник на полчаса, затем на застывший слой вылить сметанковую массу и снова отправить в холодильник.

Количество слоев определяется исключительно наличием свободного времени и высотой емкости.

Ягодное


Уже появилась клубника, земляника, на подходе и остальные дары садов и леса, поэтому можно поэкспериментировать и сделать яркий десерт без красителей и ароматизаторов — сама природа вам в помощь.

Ингредиенты:

  • Сметана — 250 граммов;
  • Сахар — 100 граммов;
  • Желатин — 20 граммов;
  • Ягоды — 200−400 граммов (зависит от сочности и вкусовых предпочтений).

Как готовить?

  1. Замачиваем желатин, растапливаем и готовим первый сметанковый слой, как в первом рецепте, добавляя к нему половину или чуть меньше желатина, отправляем в холодильник.
  2. Для второго слоя следует хорошенько потолочь ягоды, чтобы они пустили сок, затем добавить к ним сахар по вкусу, жидкий желатин и выложить на застывший первый слой. И снова в холодильник.

«Битое стекло»

Принцип не меняется, но количество времени на приготовление вырастает существенно. Однако если это было ваше любимое желе в детстве — дерзайте.


Ингредиенты:

  • Сметана — 300 граммов;
  • Желатин — 40 граммов;
  • Сахар — 100 граммов;
  • Фруктовые соки на выбор — по 200 мл трех видов. Цвета лучше выбирать разные — для красоты.

Как готовить?

  1. В первую очередь приготовить фруктовые слои исходя из пропорции на 600 мл сока 25 г желатина и оставить на пару часов в холодильнике.
  2. Хорошо застывшее желе нарезать кубиками.
  3. Приготовить сметанковый слой с оставшимся желатином и отправить в холодильник на несколько минут — чтобы он только начал загустевать. Консистенция должна быть такая, чтобы можно было выкладывать на белый слой цветные кубики. При необходимости между слоями снова охладить емкости с желе.

Готовьте, проявляйте фантазию, экспериментируйте! Пусть ваше желе будет самым вкусным!

 
 
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Ловите несколько вариантов вкусного летнего десерта, очень простого в приготовлении.
 
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