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Десерт родом из детства. Готовим 3 вида вкуснейшего желе - с ягодами, какао и фруктовыми соками
Источник материала: Tut.by
Как оживить счастливые детские летние воспоминания? Можно лихо скатиться с крутой горы на велике или попытаться сделать «солнышко» на качелях, можно купить букет пионов, которыми пахло летом у бабушки — у каждого свои способы. Хороший вариант кулинарной ностальгии — многослойное желе: кто-то любил кофейно-сметанковое, а кто-то цветные прозрачные квадратики, похожие на витражи. Порадовать ребенка в себе или уже своего, который на каникулах, мы предлагаем проверенным годами десертом.
Выбирать желатин лучше тот, который, по классике, надо замочить и оставить на 40 минут — об этом будет написано на упаковке. Быстрорастворимые варианты, как показывает практика, достаточно капризны. А нам нужен проверенный результат. Поэтому планируйте свое время так, чтобы без спешки сделать слои в течение дня — как говорил Карлсон: «Спокойствие, только спокойствие». Принцип работы с желатином везде одинаковый, главное — хорошо размешивать при нагревании и при необходимости пропустить через сито перед добавлением в подготовленную массу во избежание комочков. Итак, вот несколько вариантов.
Черно-белая классика
Ингредиенты:
Как готовить?
Количество слоев определяется исключительно наличием свободного времени и высотой емкости.
Ягодное
Уже появилась клубника, земляника, на подходе и остальные дары садов и леса, поэтому можно поэкспериментировать и сделать яркий десерт без красителей и ароматизаторов — сама природа вам в помощь.
Ингредиенты:
Как готовить?
«Битое стекло»
Принцип не меняется, но количество времени на приготовление вырастает существенно. Однако если это было ваше любимое желе в детстве — дерзайте.
Ингредиенты:
Как готовить?
Готовьте, проявляйте фантазию, экспериментируйте! Пусть ваше желе будет самым вкусным!
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