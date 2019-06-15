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«Любое тело пляжное». Девушки выкладывают в Сеть свои фото в купальниках
Источник материала: Tut.by
Редакция российского издания Wonderzine запустила в своем аккаунте в инстаграме флешмоб «любое тело пляжное». Журналисты задались вопросом, почему глянец до сих пор твердит, что к лету обязательно нужно готовиться, чтобы «достойно выглядеть в купальнике». Сотни девушек в Сети с редакцией согласились.
— Вы наверняка не раз слышали словосочетание «пляжное тело» — так называют физическую форму, в которой якобы не стыдно появиться на людях в бикини. Но мы-то с вами знаем: пляжное тело — любое тело! — написала редакция в посте в инстаграме.
— Недавно мы с исследовательницей сексуальности Эмили Нагоски обсуждали эффект, который оказывают на нас изображения в соцсетях и медиа: если мы видим только худых отфотошопленных моделей одного типажа, другие тела, включая наше собственное, начинают казаться «неправильными». Но есть и обратный эффект: если мы регулярно видим фотографии уверенных и довольных собой женщин, далёких от нереалистичного «идеала», тем лучше и красивее чувствуем себя.
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