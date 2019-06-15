«Любое тело пляжное». Девушки выкладывают в Сеть свои фото в купальниках

Источник материала: Tut.by

Редакция российского издания Wonderzine запустила в своем аккаунте в инстаграме флешмоб «любое тело пляжное». Журналисты задались вопросом, почему глянец до сих пор твердит, что к лету обязательно нужно готовиться, чтобы «достойно выглядеть в купальнике». Сотни девушек в Сети с редакцией согласились.

— Вы наверняка не раз слышали словосочетание «пляжное тело» — так называют физическую форму, в которой якобы не стыдно появиться на людях в бикини. Но мы-то с вами знаем: пляжное тело — любое тело! — написала редакция в посте в инстаграме.