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«Любое тело пляжное». Девушки выкладывают в Сеть свои фото в купальниках

16.06.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Редакция российского издания Wonderzine запустила в своем аккаунте в инстаграме флешмоб «любое тело пляжное». Журналисты задались вопросом, почему глянец до сих пор твердит, что к лету обязательно нужно готовиться, чтобы «достойно выглядеть в купальнике». Сотни девушек в Сети с редакцией согласились.

— Вы наверняка не раз слышали словосочетание «пляжное тело» — так называют физическую форму, в которой якобы не стыдно появиться на людях в бикини. Но мы-то с вами знаем: пляжное тело — любое тело! — написала редакция в посте в инстаграме.

— Недавно мы с исследовательницей сексуальности Эмили Нагоски обсуждали эффект, который оказывают на нас изображения в соцсетях и медиа: если мы видим только худых отфотошопленных моделей одного типажа, другие тела, включая наше собственное, начинают казаться «неправильными». Но есть и обратный эффект: если мы регулярно видим фотографии уверенных и довольных собой женщин, далёких от нереалистичного «идеала», тем лучше и красивее чувствуем себя.

Портал предложил девушкам выкладывать фотографии в купальнике в Сети под тегом #любоетелопляжное

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ᗩ ח

 
 
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Редакция Wonderzine запустила бодипозитивный флешмоб
 
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