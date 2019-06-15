ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От выгорания к заработку любимым делом. Как белоруска переехала во Францию и стала зарабатывать писательством

16.06.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 2014 году TUT.BY уже общался с Екатериной Оаро. Тогда ее дебютная книга «Сарочае радые» получила премию «Дэбют» имени Максима Богдановича, Екатерина переехала в Лилль и работала в booking.com. За пять лет она успела уволиться, запустить свой сайт и выйти на стабильный заработок любимым делом — преподаванием литературного мастерства.

В сентябре этого года в крупнейшем российском издательстве АСТ планируется выход книги Екатерины Оаро под рабочим названием «Держись и пиши. Бесстрашная книга о создании текстов». Мы поговорили с Екатериной о профессиональном выгорании, решимости уходить в свободное плавание, о том, как зарабатывать уроками литературного мастерства и заключить контракт с одним из самых крупных издательств.

— Екатерина, как долго вы живете во Франции?

— Уже шесть лет.

— Расскажите кратко, как там оказались.

— А можно дать ссылку на сериал в инстаграме? (Смеется.) Там по хештегу #переездоаро полная история моего переезда, неожиданных встреч, любви. Если очень кратко, то я встретила француза, он переехал ко мне в Москву, где я тогда училась в Литературном институте. А когда я защитила диплом и дописала повесть, мы решили, что теперь я попробую жить на его территории — во Франции. В ином случае я бы не переехала: я никогда не мечтала жить где-то вне пространства русского и белорусского языков. Это было непросто, но это было ради любви.

О не своём месте и выгорании

— Где вы успели поработать до того, как решились работать на себя? Что это был за момент, когда поняли: теперь я готова увольняться и зарабатывать любимым делом?

— Не было одного момента, когда я это поняла. Всю жизнь я старалась заниматься тем, что нравится, и самым страшным для меня было восемь или больше часов в день делать нечто, что противоречит моим взглядам, ценностям или в чем мой потенциал не реализуется. Все мои работы до Франции были любимыми. Я начинала как журналист в разных редакциях, потом работала на Европейском радио (и это вошло в мою книгу), преподавала писательское мастерство, вела литературные студии, работала в журналах.

Но мы переехали во Францию, и там, ясное дело, никому не был нужен человек, создающий тексты на русском. Я хотела быть хорошей женой, не сидеть на шее у мужа — и пошла на ту работу, которую смогла найти. Так я попала в Booking.com — место, о котором сразу было понятно, что это не мое.

— В чем заключалась работа?

— Я работала в колл-центре, была тем человеком, которому звонили или писали люди, когда у них возникали проблемы. То есть я работала с жалобами — на русском и английском. Каждый день я отвечала на семьдесят звонков, и 80% из них были агрессивными. Работникам колл-центров достаются проклятия, крики, мат, манипуляции всех мастей. Ведь многим клиентам кажется, что в их проблеме виноват тот, с кем они говорят.

Но все же первый год я работала с интересом: училась разрешать конфликты, здорово подтянула английский. К тому же в офисе работали люди со всего мира, чаще всего с отличным образованием — и это было как учиться на антрополога (Улыбается.) Но второй год оказался тяжелым. Я думала, что пора увольняться, но трусила.

Помню, как я, сидя на больничном, делала свой сайт. Но в то время он еще не приносил дохода и было неясно, принесет ли.

Для меня не было очевидно, что преподавать онлайн возможно, что это будет востребовано, что я могу. К тому же у меня банально не было времени. Работа в колл-центре — это ненормированный график: бывает, заканчиваешь в одиннадцать вечера, бывает, начинаешь в восемь утра. Часто работаешь по выходным. Только ночью мы не работали, в этом плане мы были защищены французским законодательством. При таком графике через два года у многих начинается депривация сна, депрессия. И сложно что-то создать, когда нет четкой структуры рабочего времени, когда одну неделю работаешь по одному графику, а вторую по совершенно другому.

Как уже сказала, мне помог больничный. (Смеется.) И, к моему удивлению, первый клиент пришел почти моментально. Но это был небольшой заработок, за неделю в колл-центре я зарабатывала намного больше. Тогда у меня не было таких форматов работы, как сейчас, я предлагала только письменные рецензии. Я тратила 8 часов на одну рецензию за 50 евро, которые сейчас зарабатываю за 1 час консультации. Я не знала, как продвигать сайт, что такое SEO и как оно работает. Презирала маркетинг. (Смеется.) Я постоянно думала, что нужно увольняться, но не решалась. Люди часто долго об этом думают, но ничего не делают.

— И как приняли это решение?

— Я выгорела. Сначала мне поставили диагноз «выгорание» (прямо так и написали по-английски: burnout), потом — депрессия, связанная с работой. К тому моменту я плакала на работе, плакала дома. Мне дали больничный — к счастью, во Франции дают больничный по причине депрессии. Доктор назначил мне антидепрессант — и я очень испугалась. А еще он сказал, что мне нужно солнце и что он выпишет мне его. И выписал витамин D в ампулах.

— Хватит жить не свою жизнь, — сказал мне терапевт. — Выкарабкивайтесь, а то вас засосет. И не отказывайтесь от антидепрессанта: он поможет вам стабилизировать состояние. Берите сейчас всю поддержку, которую можете взять. Чтобы поменять свою жизнь.

Так я поехала к морю с «Прозаком» в руках. Я испугалась, и это послужило сильнейшим ускорителем. Я не хотела обратно в этот ад, нужно было как-то оттуда выпрыгивать. Я уволилась. Меня очень поддержало пособие по безработице: во Франции оно отличное. За время, пока я его получала (2 года), я освоила инструменты SMM, прошла кучу курсов, разобралась с вордпрессом и SEO и так далее. И ровно через два года, когда пособие закончилось, у меня получилось заработать своим делом ту же зарплату, что была в офисе. Это был праздник! И я почувствовала себя увереннее. Теперь я могла заниматься преподаванием писательского мастерства из любой точки мира, в которой есть интернет.

— Раз мы затронули тему выгорания, в чем еще оно проявлялось?

— Помню, как в тот период доктор спросил, есть ли у меня суицидальные мысли. Я не ожидала такого вопроса, не успела «сгруппироваться» и кивнула. К примеру, когда я переходила дорогу и видела машину, мне казалось, что было бы легче, если бы сейчас все и закончилось. Тогда мой терапевт назначил мне таблетки, сказав:

— Занимайтесь тем, чем реально хотите, пишите свою книгу, может, она станет популярной во Франции. Вы думаете, я стал доктором, потому что хотел денег? Нет, я доктор потому, что обожаю медицину. И вы делайте то, что любите.

Я не могла тогда писать книгу, было слишком много тревоги, но сайт и преподавание были со мной.

«Боишься и делаешь»: как продолжать, несмотря на сомнения

— Сайт, SEO-оптимизация — вы все это сами изучали или пошли на какие-то курсы, чтобы понять, как все это работает, наладить систему?

— Я смотрела все, что есть бесплатного на эту тему, оплачивала курсы и конференции про SEO, которые были по карману. Потом сделала очень важный ход: обратилась за аудитом блога. Тогда мне казалось это такой огромной тратой! Но она окупилась многократно. После я полгода внедряла все, что мне посоветовали: а было там около пятидесяти пунктов. Это было лучшее, на что я потратила деньги — именно эта трата в итоге меня вытянула. А вообще, я до сих пор учусь: каждый месяц оплачиваю участие в сообществе для творческих предпринимателей, езжу на международные конференции по сторителлингу, покупаю курсы на английском и русском и еще многое.

— А как вы рассчитывали цену за свои услуги? Как понять, сколько ты стоишь?

— Есть много экспертов, которые об этом расскажут лучше меня. Из того, что вначале не очевидно: что в консультации нужно включать расходы на сайт, к примеру. Ведь даже рассылка, начиная с 2000 подписчиков, становится платной для ее автора.

Курсы, которые я покупаю, конференции, в которых участвую, стоят денег. К примеру, я каждый год езжу на конференцию по сторителлингу в Бухарест. Это и билеты на самолет, и проживание. Повышая свое мастерство, я становлюсь более дорогим специалистом, и мой доход должен покрывать эти рабочие расходы. Это не говоря уже о том, что я 10 лет училась в вузах: 5 лет на журфаке, 5 — в Литинституте, прошла множество курсов, платных и бесплатных, на разных языках, езжу на воркшопы в Париж.

В расчете конечной цены на свои услуги я использую воркбук, который опять же купила у специалиста, туда я внесла бюджет на год, который мне нужен, чтобы жить во Франции. Там же находятся цели и результаты года, все цифры. В самом воркбуке есть формула, которая помогает рассчитывать цену на услуги. Потому что одно дело личная консультация, и совсем другое — вебинар. На вебинар я могу поставить цену меньше, потому что это групповое мероприятие.

— А все же были страхи и сомнения, прежде чем вы начали делать ставку на свои курсы?

— Да у меня всю жизнь страхи и сомнения. Но это же не повод не делать то, что кажется самым важным в жизни? Страх переезжал со мной в Москву, когда поступала в Литинститут. У меня есть история, как меня не хотели туда брать. Поэтому в течение 5 лет у меня было ощущение что меня взяли «в кредит» и мне нужно это отработать. И я отрабатывала.

Наверное, поэтому в конце концов все забыли о том, как все начиналось, и поверили в меня.

Страх проявлялся и тогда, когда я занижала цену на свои услуги или пряталась на сайте, стесняясь написать страницу о себе так, как она выглядит сейчас. Я думаю, что в таких вещах нужно идти против страха, как против течения.

Боишься и делаешь. А потом получаешь подтверждение, что ты на верном пути. Я помню, как год назад ко мне на консультацию записалась певица Алена Свиридова. Она просто нашла мой сайт через поисковик, прочла блог, написала мне на почту и в инстаграм. Она тогда работала над книгой «Счастье без правил», и ей нужно было получить обратную связь. Я думала о том, что человек такого уровня достатка мог выбрать кого угодно, хоть Тони Роббинса, а выбрал меня! Сейчас, после нескольких клиентов такого уровня, это кажется нормальным, но тогда это было подтверждением, что все получится.

Страх появляется каждый раз, когда я делаю что-то новое. Вот я заключила контракт на книгу с издательством АСТ. Первые две недели я дрожала от страха и училась делать маникюр по роликам на ютьюбе — лишь бы не писать. Это моя первая нон-фикшн-книга — и степень неизвестности и неопределенности зашкаливает. Но я знаю, что мне, чтобы перейти такую пустыню, нужно две недели. После начинается нормальная — и даже радостная — творческая работа. И в следующий раз будет не страшно. Пока не решишь делать что-то новое. (Смеется.)

«В человеке всю жизнь может сидеть книга»

— Любого ли человека можно научить писать?

— Писать прилично, хорошо — да. Писать гениальные литературные произведения — нет. Здесь как с пением: если у тебя есть голос, ты можешь овладеть им как инструментом, попадать в ноты, слышать тональность и петь. Но это не значит, что ты будешь петь в Ла Скала. Под гитару — точно сможешь, и это будет красиво.

Так же и с писательством: владеть языком, строить речь, выражать свою мысль точно, грамотно и даже оригинально — можно научить. Если мы говорим о высокой литературе, то, конечно, здесь нужно больше: крупица таланта и очень много труда и практики.

— Какие самые вредные, распространенные предрассудки у людей, которые к вам обращаются? Что в основном мешает начать писать?

— Об этом и будет моя книга: в ней будут развенчиваться 30 мифов, с которыми сталкивается молодой писатель. Я думаю, что основной — это ожидание, что текст должен получиться хорошим сразу, с первой попытки. Что классики садились — и писали на чистовик. Я постоянно слышу от клиентов: «В моей голове все так красиво, но я сажусь писать — и получается ужасно». И они чувствуют себя бесталанными и ничтожными. А то, что классики переписывали каждую страницу по десять-пятнадцать раз, не берется во внимание. Эта установка, что раз у меня не получилось с первой или со второй попытки, значит, я не буду этим заниматься или со мной что-то не так, очень мешает.

Другая вредная установка: писательству нельзя научиться. Что классики нигде не учились. Это, конечно, не так.

Ну и третья беда: нет времени писать. Как будто для того, чтобы писать, нужно вообще перестать жить. Но ведь можно, например, писать в транспорте, в телефоне, на обеде — где угодно. И за этим «у меня нет времени писать» часто стоит либо «я не умею организовать себе время» либо «мне страшно, поэтому я выбираю что-то другое». Мне эта история тоже знакома. Я периодически пью кофе с печеньем, чтобы не писать, мол, мне же нужно позволить себе отдых! За этим отсутствием времени обычно скрывается много чего интересного, неприятного, но если с этим разобраться, то времени освобождается вагон.

— Что движет людьми, которые приходят учиться писать художественные произведения, почему они хотят писать?

— Некоторые люди хотят чем-то поделиться. Некоторые хотят оставить след после себя. У других есть история, которая хочет быть рассказанной, хочет, чтобы ее не замалчивали. Это особенно касается разных травматичных историй. У меня были клиенты у которых, к примеру, рак. Были те, кто подвергся изнасилованию. Часто люди хотят писать не потому, что есть какие-то рациональные причины, а потому, что всю жизнь в них сидит книга. К примеру, одному клиенту 40 лет, и он говорит, что понимает, что всю жизнь хотел писать книгу, и вот ему уже 40, он ничего не умеет в писательстве, потому что никогда этому не учился, и вот теперь уже точно пора, время пришло. (Улыбается.)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы поговорили с Екатериной о профессиональном выгорании, решимости уходить в свободное плавание, о том, как зарабатывать уроками литературного мастерства и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Марш, митинг и реконструкция обороны крепости. Как в Бресте пройдет День Всенародной памяти жертв ВОВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Lida.Info
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика