Интересное интервью с членом Союза писателей Беларуси Владимиром ДРАЖИНЫМ

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Интервью газете «Нясвіжскія навіны»

дал член Союза писателей Беларуси

Владимир ДРАЖИН.

— Да, действительно, я с особым трепетом в душе отзываюсь о моей родной деревне Дражно. Мне выпало счастье обнаружить в Государственном архиве Беларуси редкий документ — Уставную грамоту маентка Дражно, который принадлежал князю Петру Львовичу Витгенштейну, Минской губернии Бобруйского уезда, датированный 1862 годом. Согласно архивным данным, в 1915 году в деревне Дражно проживали 960 жителей в 115 дворах.

Во время белопольской оккупации в июле 1920 года отступающими войсками буржуазной Польши деревня была полностью сожжена, погибли 89 мирных жителей — в основном дети, женщины, старики. Тяжелые испытания жителям деревни пришлось пройти и в годы Великой Отечественной войны.

С деревней Дражно связано мое трудное, но счастливое детство. У родителей нас было четверо — я и мои три сестры. С детства все были приучены к труду. Каждый знал свои обязанности. Мое поколение росло детьми природы — постоянно на свежем воздухе, в движении. Летом — на полях, в лесах, зимой — на коньках, лыжах, санках. На протяжении всей учебы мы с классным руководителем М. А. Санько регулярно работали на полях колхоза во время посевной и уборочной кампаний, в лесу на его очистке, ходили по местам боевой славы, ухаживали за могилами погибших воинов и партизан.

Жизнь была активной. Детей и молодежи в деревне много. Участвовали в школьной художественной самодеятельности. У нас был прекрасный хор. Ребята играли на баянах, гармошках, гитарах, балалайках. Практически ежедневно по вечерам устраивали танцы.

И в настоящее время я, наведываясь в родные места, испытываю необыкновенную одухотворенность, ностальгию по детству и, вместе с тем, грусть. Деревня жива, родительский дом встречает теплом и уютом. В деревне живут, в основном, мои земляки пенсионного возраста. Чтобы сохранить память о моей малой родине, я завершаю работу над книгой «Деревня Дражно: от старинного племени дреговичей до нашего времени».

— Ваш отец, Нестер Иванович, говорил: «Все наши печали и радости, как и сама жизнь, — такие незначительные вещи по сравнению с вечностью и памятью…». Философское высказывание, над которым стоит задуматься. Расскажите немного о своих родителях.

— Жизнь моих родителей, Нестера Ивановича и Екатерины Степановны, переплелась с испытаниями, которые выпали на нашу страну в XX столетии.

Они родились в годы Первой мировой войны. Росли в сложнейших условиях после ее окончания. А на годы их молодости пришлись тяжелейшие испытания Второй мировой войны.

Отец был участником боевых действий советско-финской кампании с ноября 1939 по 12 марта 1940 года. После демобилизации работал в сельском хозяйстве. В годы Великой Отечественной войны испытал ужас немецких концлагерей, выжил, прошел через недоверие власти, вернулся к активной работе в сельском хозяйстве. Работал заместителем председателя колхоза, бригадиром, плотником, столяром. Работа у него всегда спорилась.

Особенностями характера отца были обостренное чувство правды, высочайшая порядочность, человечность, справедливость, стремление прийти на помощь человеку в трудное время.

Мать в жизни дополняла отца. Главной ее задачей было обеспечение домашнего благополучия семьи. Окружение детей теплом, лаской, заботой. Она всегда стремилась помочь детям, внукам. Мы это искренне ценили и всегда отвечали взаимностью.

Родители прожили недолгую (отец — 66 лет, мать — 78), но достойную жизнь.

Я часто вспоминаю детство, юность рядом с родителями. Да и потом, став на самостоятельный путь, руководствовался их мудрыми уроками жизни. И сегодня, спустя годы, могу сказать всем, что это был самый главный университет моей жизни.

— Владимир Нестерович, сейчас Вы — председатель ассоциации гольфа, а каким видом спорта увлекались, будучи подростком?

— В детстве мы стремились проявить себя в различных видах спорта. Но материальная база или, как сегодня говорят, инфраструктура по видам спорта в сельской местности была не на высоком уровне. Школа располагала волейбольной, баскетбольной площадкой, футбольным полем, спортивным залом, а также определенным количеством лыж для занятий в зимнее время.

В наши школьные годы мы увлекались разными видами спорта. Я входил в сборные команды школы по баскетболу, легкой атлетике и велосипедному спорту, которые на районных соревнованиях неоднократно занимали призовые места.

Уже в зрелом возрасте, работая Послом нашей страны в Литве, увлекся игрой в гольф, что и позволило занять пост председателя Белорусской ассоциации гольфа.

— Вы — советский человек или, как говорят, «продукт советской системы». Скажите, кто из руководителей Советского Союза был Вам более симпатичен?

— Время, в котором я формировался как «человек советской системы», пришлось на 70-80-е годы XX столетия. Это были важнейшие для меня годы и вехи в жизни: служба в рядах Советской Армии, работа на Белорусском автомобильном заводе, учеба в Белорусском политехническом институте, работа в течение 18 лет в Несвижском районе. Эти годы позволили сформировать у меня качества государственника, профессионала, патриота своей страны. И примером для меня служили руководители государства. Сегодня я, как многие мои современники, с гордостью называю имена Леонида Ильича Брежнева, Кирилла Трофимовича Мазурова, Петра Мироновича Машерова.

— Какое чувство Вы испытали в 1991 году, когда рухнул совет-ский строй, в который многие верили всецело, до мозга костей?

— Уход с мировой арены Советского Союза — это величайшая трагедия XX века. Спустя немногим более четверти века мы ощущаем, к чему привело это явление мировое сообщество.

Но главное — какие тяжелейшие испытания выпали на долю граждан отдельных республик бывшего Советского Союза.

В 1991 году я являлся народным депутатом Верховного Совета Республики Беларусь. И все политические события проходили через белорусский парламент. Когда мы узнали о подписании документов в Беловежской пуще, для нас это было шоком. Абсолютное большинство народных депутатов Верховного Совета, в том числе и я, не могли в это поверить на протяжении длительного периода времени.

— В определенный момент жизни судьба Вас связала с Несвижским районом. Даже сейчас Дражин и Несвиж — это синонимы. Чем Вам запомнилась эта земля? Что для Вас Несвижчина сейчас?

— Решение о направлении меня на работу в Несвижский район руководство Минской области приняло 7 августа 1981 года. Определяющим человеком в моей карьере на этом этапе стал второй секретарь Минского обкома партии Анатолий Михайлович Фомич.

В этот период город Несвиж ассоциировался у меня с историческим объектом — замком князей Радзивиллов, территорией, которая до 17 сентября 1939 года входила в состав Западной Беларуси, и со значительными успехами района в экономическом развитии в 70-е годы, особенно в области сельского хозяйства.

Спустя годы, оценивая прожитое, я пришел к выводу, что время работы в историческом месте Беларуси стало для меня хорошей школой формирования как государственного управленца. Обладая производственным опытом, приобретенным на Белорусском автозаводе, я мог системно подойти к выполнению своих функциональных обязанностей.

Кадры, промышленность, строительство, сфера услуг… В работе народно-хозяйственного комплекса они позволили мне получить хороший управленческий опыт. Но в то же время я понимал, что возрождение исторического, культурного наследия является одной из главных задач в моей работе.

В 1988 году я стал руководителем района. Это была точка отсчета в создании условий возрождения Несвижа.

1993 год — 770-летие Несвижа. Принятие исторического решения Совета Министров БССР «О мерах по возрождению историко-культурного наследия г. Несвижа». В 1995 году состоялось открытие историко-краеведческого музея, музея М. К. Севрука. В 1996 году прошел первый фестиваль камерной музыки «Музы Нясвіжа», в 1997-м — праздник, посвященный Дню белорусской письменности, в 1998-м — республиканский фестиваль-ярмарка «Дожинки».

Вместе с этими событиями развивался город и район. Жители позитивно воспринимали перемены в жизни. И, по заключению многих несвижан, это был «золотой» период Несвижчины.

Лично мне то время запомнилось тем, что мне удалось создать команду управленцев-единомышленников. Это был период расцвета экономики и социальной политики. Работа выполнялась с душой, любовью и доверием друг к другу.

Сегодня для меня Несвиж — символ белорусской государственности, туристическая мекка, куда приезжает в год около 500 тысяч туристов, устойчиво работающий район в экономическом направлении и, конечно, возможность в отдельные периоды года вместе с семьей приехать и насладиться красотой города, замка, парка, провести время с детьми, внуками, друзьями, товарищами.

— В 2002 году Вы возглавили государственную комиссию по созданию Гимна Республики Беларусь. Расскажите об этом проекте, как появлялась на свет самая главная песня нашего государства?

— Музыкальный символ суверенной Беларуси — Государственный гимн, который звучит по утрам и поздно вечером на белорусском радио.

Хронология событий создания Гимна Республики Беларусь следующая. В декабре 2001 года вышел Указ Главы государства о создании Гимна Республики Беларусь. 3 января 2002 года Постановлением Совета Министров утверждается Государственная комиссия по проведению конкурса по созданию текста и музыки Государственного гимна Республики Беларусь. Председателем комиссии утверждается Дражин В. Н.

Работа комиссии была регламентирована. Мы заседали два раза в месяц. Заседание проводили в одном из залов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Итогом нашей работы в апреле 2002 года стал отбор 5 вариантов новой песни. Это были произведения: «Радзіма мая дарагая» (В. Оловников, А. Бачило), «Красуй, Беларусь» (В. Раинчик, Л. Прончак) и нынешний гимн (музыка Н. Соколов-ского в сочетании с обновленными текстами поэтов М. Климковича, В. Каризны, Д. Морозова, И. Корендо).

8 мая 2002 года в Большом зале Дворца Республики проходило прослушивание предложенных Государственной комиссией 5 вариантов Гимна Республики Беларусь с участием Президента страны А. Г. Лукашенко. Гимн исполняли в отдельности хор, оркестр и хор с оркестром. Народный артист Виктор Ровдо дирижировал сводным хором. Военный дирижер Александр Федоров — сводным оркестром.

Состоялся обмен мнениями Главы государства и комиссии. Решено было продолжить работу над гимном. Особое внимание уделить музыке Нестора Соколовского, словам Михася Климковича с их доработкой. Варианты было предложено транслировать по радио и телевидению, чтобы жители Республики Беларусь могли составить о них свое мнение. Комиссия была уверена в том, что выберут музыку Нестора Соколовского, гимн БССР — на нем было воспитано послевоенное поколение белорусов.

У меня состоялась встреча с поэтом Владимиром Каризной, который взял за основу текст гимна БССР, написанный первым председателем Союза писателей БССР Михасем Климковичем, и приступил к ответственной работе.

Поэт волновался, переживал. Это было высочайшее доверие. Он должен был исходить из мелодии гимна БССР. Работу Владимир Иванович выполнил в кратчайшие сроки и представил Государственной комиссии. Мнение ее было однозначно. Текст оказался лучшим.

Все версии Государственного гимна — 5 вариантов в исполнении оркестра и хора — звучали по радио и телевидению, чтобы граждане Беларуси смогли сделать свой выбор. Пять вариантов текста было опубликовано в газете «Советская Белоруссия» от 7 июня 2002 года.

Мнения и отзывы о том, каким быть белорусскому гимну, можно было выразить по телефону, отправить письмо или телеграмму в Министерство информации с 6 по 10 июня 2002 года. Всего на призыв откликнулись 119 тысяч граждан. Население страны отдало предпочтение музыке Нестора Соколовского, за три версии текста на эту мелодию проголосовало 42,3 % участников опроса.

10 июня 2002 года, основываясь на данных опроса общественного мнения, конкурсная комиссия рекомендовала для утверждения музыку Нестора Соколов-ского и текст Михася Климковича и Владимира Каризны.

2 июля 2002 года Указом Президента № 350 «Аб Дзяржаўным гімне Рэспублікі Беларусь» утверждены текст и музыкальная редакция (ноты) Государственного гимна. Потом в течение 3 дней состоялась запись гимна в исполнении оркестра и хора.

Артистам, которые участвовали в записи, есть чем гордиться. Именно этот безупречный вариант ежедневно утром и вечером звучит по радио, его можно услышать на торжественных мероприятиях, в новогоднюю ночь сразу после боя курантов и в те прекрасные моменты, когда наши спортсмены поднимаются на пьедестал почета на международных соревнованиях, одержав очередную победу.

Для Государственной комиссии стоял вопрос: примут ли белорусы новый гимн душой и серд-цем? Жизнь расставила всё по местам: песенный манифест мира и добра пошел в народ. Гимн живет и звучит, с ним растут и взрослеют новые поколения, он отзывается в сердце каждого, развивает самые лучшие чувства — любовь к людям, доброту и заботу друг о друге.

— Владимир Нестерович, какие пожелания Вы хотели бы передать несвижанам?

— В нынешнем году исполняется 75 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Это большой праздник для жителей района, которые в годы лихолетья вынесли на своих плечах тяготы и лишения военного времени и победили на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье и сохранили память о тех, кто приближал светлый День Победы.

С праздником 75-летия освобождения от немецко-фашист-ских захватчиков, дорогие земляки, пожелание всем здоровья, семейного благополучия, и чтобы всех вас охраняли три звезды — Вера, Надежда, Любовь!

Интервью провел

Дмитрий ЯЩЕНКО.