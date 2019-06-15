Иоланда Чен: из легкой атлетики все разбежались — кто массажем занимается, кто частным извозом, кто вообще — в футбол

Накануне Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать ВФЛА, ограниченную в правах с ноября 2015 года. Российские спортсмены, получившие допуск от ИААФ, продолжат выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.





"Еще больше я убеждаюсь в том, что нужно обязательно реформировать ВФЛА. Президент должен уйти, поскольку он нарушает регламент, занимая несколько должностей. Шляхтин — из другой области и ничего не понимает в легкой атлетике, не знает людей. Ему нужно оставить место тому, кто знает, что делать, и хотя бы попытается исправить положение.





При нынешнем руководстве ВФЛА не восстановят. Надо срочно проводить реформу! Всему руководству нужно уйти в отставку и провести внеочередные выборы по регламенту, чтобы федерацию возглавили незапятнанные и не вызывающих оскомину у международных структур люди из легкой атлетики. Они смогут договориться и с дисквалифицированными тренерами, чтобы они не работали.









Это будет совершенно другой уровень отношений и внутри федерации, взаимодействия с тренерами и спортсменами, и коммуникации с ИААФ.





Из легкой атлетики все разбежались – кто массажем занимается, кто частным извозом, кто вообще – в футбол! Все разбежались из-за того, что творится у нас в федерации.





sport-express.ru , сказала Чен. Самое неприятное — если наша легкая атлетика остается в таком статусе, то федерация не должна проводить никакой работы. С ИААФ спортсмены работают напрямую, а руководители просто сидят и получают деньги", — как передает, сказала Чен.



