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Мнение: стратегическая задача Кремля – запуск процесса паспортизации Украины, в первую очередь востока и юго-востока

16.06.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Упрощенная выдача российских паспортов для жителей оккупированных областей Донбасса является для Кремля частью плана по паспортизации всей Украины. Такое мнение в опубликованной 15 июня колонке на сайте "Радіо Свобода" выразил политический обозреватель Виталий Портников.



"Стратегическая задача Кремля – запуск процесса паспортизации Украины, в первую очередь ее восточных и юго-восточных регионов. Паспортизация оккупированных территорий – это только начало. Чем больше граждан Украины присягнет на верность России, тем лучше", – написал он.

Обозреватель считает, что "у новых граждан не будут требовать, чтобы они, как это было еще в недавнем прошлом, отказывались от гражданства Украины".

"Нет, в Москве хотели бы создать институт двойной лояльности и постоянной выдачей российских паспортов подчеркнуть ничтожность украинского гражданства для его владельцев. Кроме того, критическая масса "российских граждан" в украинских регионах всегда может стать поводом для защиты их интересов. По схожей схеме развивались события в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии", – отметил Портников.

По его словам, "в России не придумывают ничего нового, а просто переносят на украинскую территорию классическую схему оккупации и фактической аннексии регионов бывших советских республик".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса. 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Луганской области Украины в упрощенном порядке. 30 апреля аналогичный паспортный центр, предназначенный для выдачи российских паспортов в упрощенном порядке жителям оккупированных районов Донецкой области Украины, открылся в Неклиновском районе Ростовской области.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. США и ЕС также осудили решение Путина.

27 апреля Путин заявил, что получение российского гражданства могут упростить для всех украинцев. 1 мая он подписал указ о едении упрощенного порядка получения российского гражданства для определенных категорий граждан Украины. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России немедленно его отменить.

Лидеры стран – членов Евросоюза в итоговом документе саммита 20–21 июня заявят о непризнании паспортов, выданных Россией жителям временно оккупированных территорий, сообщил брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Оккупанты "ДНР" 14 июня сообщили, что в Россию за паспортами приехала первая партия жителей оккупированной территории Донецкой области. 


 
 
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Упрощенная выдача российских паспортов для жителей оккупированных областей Донбасса является для Кремля частью плана по паспортизации всей Украины. Такое мнение...
 
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