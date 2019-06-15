Новый вид мошенничества выявлен в WhatsApp









В качестве приманки для жертвы используется предложение терабайта бесплатного интернет-трафика. Оно поступает человеку якобы в честь десятилетия мессенджера. Чтобы им воспользоваться, пользователю нужно перейти по ссылке в сообщении, ответить на несколько вопросов и поделиться ссылкой с 30 друзьями.





Эксперты ESET обнаружили, что страница опроса представляет собой фишинговый сайт, созданный с целью похищения конфиденциальных данных пользователя. Мошенники использовали его сразу для нескольких вредоносных кампаний, рассылая юзерам предложения от имени таких известных брендов, как Adidas, Nescafe и Rolex.