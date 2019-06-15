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Экс-глава МИД Австрии рассказала о том, как пригласила Путина на свадьбу
Источник материала: Партизан
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Как передает
Экс-министр как раз заказала в типографии приглашения, чтобы раздать коллегам на открытии выставки «Полотна старых мастеров из Эрмитажа» в Музее истории искусств. Там же присутствовали Путин и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость. Ведь это нечто забавное: нам далеко за 50, и мы женимся впервые», - рассказала экс-дипломат.
В итоге пара решила вручить приглашение президенту России.
Свадьба Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа в австрийском городе Грац. Путин посетил празднование в качестве гостя и подарил молодоженам самовар, старинную масловыжималку и картину. Российский лидер станцевал с Кнайсль и произнес тост на немецком языке.
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
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