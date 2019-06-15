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Почти о Золушке: в Витебске парень ищет девушку, потерявшую босоножку

16.06.2019 08:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Босоножку 27-летний Александр нашел на остановке "Авиационная", где ранним утром ожидал прихода транспорта, возвращаясь с обслуживания выпускного в одной из витебских школ.



"За всю свою жизнь я не находил интересных вещей, а здесь – почти новая босоножка! И я решил сделать доброе дело: найти владелицу и вернуть ей утерянный предмет гардероба", – рассказал Sputnik молодой человек.

Поиски он решил проводить одним из наиболее действенных способов: дать объявления в витебские группы в социальных сетях. Первое он разместил сразу, в нем не упоминал об особых приметах, а лишь указал, место и время находки. Но никто не отозвался, и тогда парень опубликовал объявления еще в трех группах, однако уже с подробностями: "Добрый вечер. Девушка, которая потеряла туфельку утром после выпускного (остановка "Авиационная"), скажи, хоть где вторая находится. Но хотелось бы, чтобы забрала первую. Особые приметы: 38 размер; левая туфелька; материал –  замшевый; состояние: надеты только на выпускной".

Девушки в комментариях сразу оценили "принца", указав, что он "ничего такой", но хозяйка обуви так и не нашлась.

Не те претендентки


Стоит отметить, что в отличие от сказочной туфельки размер босоножки витебской Золушки ходовой и немаленький, поэтому Александру написали четыре девушки – мол, это их обувь.



"В каждом случае я просил выслать мне фото второй босоножки, и все девушки почему-то прекращали писать", – рассказал Александр.

Для чего девушкам нужна была одна левая босоножка, хоть и почти новая, парень не знает, но предполагает, что они просто хотели пообщаться или пошутить.

У Александра девушки нет, поэтому он не исключает, что история с босоножкой может перерасти в нечто романтическое. Хотя пока его планы ограничиваются лишь возвратом утерянной вещи.

"Любые романтические отношения вырастают из общения, поэтому, если мы подойдем друг другу по возрасту, и нам вместе будет интересно, то все может быть. Но, скорее всего, это будет встреча из разряда тех, когда один человек забирает утерянную вещь, а второй ее отдает", – скромно сказал молодой человек.

Поскольку Александр ищет неизвестную обладательницу обуви уже несколько дней, у него сложился ее образ: невысокая симпатичная девушка с длинными волосами. Если же он не найдет хозяйку обуви, то оставит босоножку себе на память о "поисках Золушки".

Молодой человек признался: после того, как он нашел босоножку, ему постоянно стала попадаться утерянная обувь, но он больше не рискует ее подбирать.


 
 
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Босоножку 27-летний Александр нашел на остановке "Авиационная", где ранним утром ожидал прихода транспорта, возвращаясь с обслуживания выпускного в одной из...
 
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