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Лидские подростки сымитировали убийство, чтобы проверить реакцию милиционеров

16.06.2019 07:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представьте: по тротуару бежит окровавленный парень, его преследует убийца с ножом в руках. И это все происходит не в кино, а в реальной жизни. Какая реакция была бы у вас?

Чего только ни придумает современная молодежь, чтобы собрать в интернете как можно больше лайков! Иногда фантазия подростков зашкаливает настолько, что за свои пранки они привлекаются к ответственности. Так вышло и в ситуации с лидскими ребятами, которые решили проверить бдительность милиционеров. Для этого они разыграли целую драму, пишут «Принеманские вести».


Герои этой статьи – три друга: Илья, Сергей и Дмитрий. Самый старший из них, 18-летний Илья, уже имел проблемы с законом – есть судимость за то, что снял деньги с чужой карточки. Он же – главный идейный вдохновитель и реализатор всех розыгрышей. У парня есть страничка в Instagram и свой канал на YouTube. Он позиционирует себя как артист, видеоблогер и продюсер. Своих подписчиков привлекает тем, что проверяет реакцию сотрудников различных экстренных служб. Так, в одном из смонтированных видео он якобы пьет вино рядом со зданием Лидского РОВД и удивляется, что никто из стражей порядка на это не реагирует. В другом сюжете у него «случается» приступ эпилепсии в магазине: он падает на пол, изо рта идет пена. Представьте реакцию продавцов и покупателей? Естественно, они вызывают скорую помощь… Или, например, в продуктовом отделе открывает бутылку кефира и выливает содержимое на себя – смотрит, что будет делать охрана. Один розыгрыш мог и вовсе закончиться печально – друзья облили спину Ильи жидкостью для розжига и подожгли… А он прыгнул в речку с пешеходного мостика. В общем, дури у него в голове хватает…

Друзья Ильи, 17-летний Сергей и 15-летний Дмитрий, такими «достижениями» похвастаться не могут. Сергей учится в одном из ссузов города, но уже состоит на учете в ИДН. Дима и вовсе еще школьник, и до определённого момента его биография никак не была запятнана. Но оба парня с удовольствием принимают участие во всех «мероприятиях» своего старшего товарища. Последнее из таких обернулось для шутников административным делом и штрафами.


Все произошло в апреле в микрорайоне Индустриальном – именно здесь проживает эта троица. На этот раз «подопытными кроликами» на проверку реакции должны были стать сотрудники Департамента охраны МВД, которые несли службу в этом районе. По сюжету «триллера» – Сергей гонится за израненным Ильей. В один момент последний падает на землю прямо на глазах у милиционеров, «убийца» «добив т» свою жертву ножом и пытается скрыться. Дима в этот раз выступал в роли оператора – снимал всё на видео.

Надо сказать, к розыгрышу несостоявшиеся звезды Голливуда изрядно подготовились. Порезали ножом майку, купили в магазине «кровь» – бутылку красного вина. «Ты только когда бежать будешь, за бок хватайся. Ну, и упади эпично!» – дает последние наставления Сергей.


«Давай-давай, беги ты уже, а то сейчас уедут!» – скомандовал «оператор», и Илья побежал. Сергей – за ним.

Через несколько метров «раненая» жертва падает прямо на тротуаре, а «убийца», нанеся еще несколько ударов (это были просто взмахи рукой), пытается скрыться. В общем, все прошло точно по сценарию…

«Актеры» были настолько подготовленными, что их не смущали ни случайные прохожие, ни проезжавшие машины.

Реакция сотрудников охраны была мгновенной – один из них сразу же погнался за преступником, другой стал преследовать его на автомобиле.

«Вставай уже, ему руки заломали. Иди и скажи, что ты живой, а то сейчас его в отделение отвезут, ты понимаешь?!» – не на шутку испугался Дима.

…Свой безумный поступок друзья объяснили просто: ради лайков в интернете. Кстати, не все поклонники их «творчества» оценили это видео. Впрочем, как и сотрудники Лидского РОВД. В итоге, Дмитрий был поставлен на учет в ИДН, а Сергей и Илья получили штрафы.

 
 
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Представьте: по тротуару бежит окровавленный парень, его преследует убийца с ножом в руках. И это все происходит не в кино, а в реальной жизни. Какая реакция была бы...
 
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