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Новый президент Литвы попросил НАТО усилить ПВО страны

16.06.2019 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа во время телефонного разговора попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга усилить воздушную оборону страны.

Об этом рассказал пресс-секретарь Науседы Айстис Забараускас, сообщает портал Delfi.

Науседа заявил, что воздушная оборона важна для Литвы и страна хотела бы ее нарастить, отметил Забараускас.

Воздушная оборона является одним из слабых мест стран Прибалтики, отмечает издание.

У Литвы, Латвии и Эстонии нет собственных истребителей, поэтому их воздушное пространство  патрулируют другие страны НАТО. Балтийские государства просят сделать эту миссию постоянной. Это значит, что истребители, которые дежурят в этих странах, смогут выполнять и боевые задачи, считают журналисты.

Одним из вопросов, которые также обсуждали Столтенберг и Науседа была важность дальнейшей поддержки Украины и Грузии как партнеров НАТО, сообщил в Facebook новоизбранный президент Литвы. 

Науседа победил во втором туре выборов президента Литвы, который прошел 26 мая. Его инаугурация состоится 12 июля, отмечает Delfi. 


 
 
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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа во время телефонного разговора попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга усилить воздушную оборону...
 
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