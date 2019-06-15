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Новый президент Литвы попросил НАТО усилить ПВО страны
Источник материала: Партизан
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа во время телефонного разговора попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга усилить воздушную оборону страны.
Об этом рассказал пресс-секретарь Науседы Айстис Забараускас, сообщает портал
Науседа заявил, что воздушная оборона важна для Литвы и страна хотела бы ее нарастить, отметил Забараускас.
Воздушная оборона является одним из слабых мест стран Прибалтики, отмечает издание.
У Литвы, Латвии и Эстонии нет собственных истребителей, поэтому их воздушное пространство патрулируют другие страны НАТО. Балтийские государства просят сделать эту миссию постоянной. Это значит, что истребители, которые дежурят в этих странах, смогут выполнять и боевые задачи, считают журналисты.
Одним из вопросов, которые также обсуждали Столтенберг и Науседа была важность дальнейшей поддержки Украины и Грузии как партнеров НАТО, сообщил в Facebook новоизбранный президент Литвы.
Науседа победил во втором туре выборов президента Литвы, который прошел 26 мая. Его инаугурация состоится 12 июля, отмечает Delfi.
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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа во время телефонного разговора попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга усилить воздушную оборону...
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