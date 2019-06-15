Трамп назвал изменой статью NYT о кибератаках США на Россию









Президент США Дональд Трамп заявил, что информация об активизации попыток США внедриться в российские электросети и усилении кибератак на Москву не соответствуют действительности. Об этом он написал в Twitter 16 июня.





Накануне газета The New York Times (NYT) опубликовала статью о том, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносные программы. С их помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.





"Можете ли вы поверить в то, что находящаяся в упадке The New Yоrk Times опубликовала статью, в которой утверждается, что США существенно участили кибератаки против России", − отметил Трамп.





Американский лидер назвал действия газеты "виртуальным актом измены".





Он констатировал, что "сегодня коррумпированные СМИ готовы на все".





"Они сделают или заявят что угодно без малейших размышлений о последствиях. Они настоящие трусы и, без сомнения, являются врагами народа!", − подчеркнул президент США.