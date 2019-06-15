ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп назвал изменой статью NYT о кибератаках США на Россию

16.06.2019 07:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американский лидер прокомментировал статью The New York Times в которой утверждается, что американские спецслужбы пытаются внедриться в российскую энергосистему.



Президент США Дональд Трамп заявил, что информация об активизации попыток США внедриться в российские электросети и усилении кибератак на Москву не соответствуют действительности. Об этом он написал в Twitter 16 июня.

Накануне газета The New York Times (NYT) опубликовала статью о том, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносные программы. С их помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.

"Можете ли вы поверить в то, что находящаяся в упадке The New Yоrk Times опубликовала статью, в которой утверждается, что США существенно участили кибератаки против России", − отметил Трамп.

Американский лидер назвал действия газеты "виртуальным актом измены". 

Он констатировал, что "сегодня коррумпированные СМИ готовы на все".

"Они сделают или заявят что угодно без малейших размышлений о последствиях. Они настоящие трусы и, без сомнения, являются врагами народа!", − подчеркнул президент США.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский лидер прокомментировал статью The New York Times в которой утверждается, что американские спецслужбы пытаются внедриться в российскую энергосистему.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Силиконим» правильно: хитрости нанесения силикона в санузле и разбор ошибок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • шлепки резиновые женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика