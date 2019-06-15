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Европейские игры: сборная России едет в Минск за победой
16.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россияне готовы бороться за победу на Европейских играх. В воскресенье сборная отправляется в Минск, сообщает «МИР 24».
Форму команды украшают цвета российского триколора. В составе сборной 225 человек. Пятеро из них – олимпийские чемпионы. Около 50 спортсменов выступали на первых Европейских играх в Баку, и 18 из них будут защищать завоеванные титулы.
Россияне рассчитывают на 70 медалей, в том числе 30 золотых. И будут бороться за первое общекомандное место.
Европейские игры
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В составе команды – 225 спортсменов, пятеро из них – олимпийские чемпионы.
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