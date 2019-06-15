Европейские игры: сборная России едет в Минск за победой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россияне готовы бороться за победу на Европейских играх. В воскресенье сборная отправляется в Минск, сообщает «МИР 24».

Форму команды украшают цвета российского триколора. В составе сборной 225 человек. Пятеро из них – олимпийские чемпионы. Около 50 спортсменов выступали на первых Европейских играх в Баку, и 18 из них будут защищать завоеванные титулы.

Россияне рассчитывают на 70 медалей, в том числе 30 золотых. И будут бороться за первое общекомандное место.