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Европейские игры: сборная России едет в Минск за победой

16.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россияне готовы бороться за победу на Европейских играх. В воскресенье сборная отправляется в Минск, сообщает «МИР 24».

Форму команды украшают цвета российского триколора. В составе сборной 225 человек. Пятеро из них – олимпийские чемпионы. Около 50 спортсменов выступали на первых Европейских играх в Баку, и 18 из них будут защищать завоеванные титулы.

Россияне рассчитывают на 70 медалей, в том числе 30 золотых. И будут бороться за первое общекомандное место.

Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В них примут участие более четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Они разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.



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Теги: Минск
 
 
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В составе команды – 225 спортсменов, пятеро из них – олимпийские чемпионы.
 
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