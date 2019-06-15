Аргентина с поражения стартовала в Кубке Америки

Источник материала: Tut.by

Футболисты сборной Аргентины с поражения стартовали в групповой стадии Кубка Америки.

В ночь на 16 июня аргентинцы на стадионе «Арена Форте-Нова» в бразильском Сальвадоре проиграли колумбийцам.



Лионель Месси против Хамеса Родригеса и Хуана Куадрадо. Фото: Reuters

Аргентина — Колумбия — 0:2

Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Пеццелья, Саравия, Ди Мария (де Пауль, 46), Паредес, Родригес (Писарро, 67), Ло Чельсо, Месси, Агуэро (Суарес, 79).

Колумбия: Оспина, Тесильо, Медина, Йерри Мина, Санчес, Куадрадо (Лерма, 64), Хамес Родригес, Урибе, Барриос, Фалькао (Сапата, 81), Муриэль (Мартинес, 14).

Голы: 0:1 — Рохер Мартинес (71, пас — Хамес Родригес), 0:2 — Дуван Сапата (86, Хеффресон Лерма).

Удары: 11−7.

Удары в створ ворот: 6−3.

Владение мячом: 52%-48%.

Предупреждения: Фалькао (19), Родригес (42), Саравия (52), Паредес (55), Куадрадо (60), Сапата (87), Лерма (90).

Оба мяча колумбийцы забили в заключительной двадцатиминутке матча, причем цель поражали игроки, вышедшие на замену.

Вернувшийся спустя 9 месяцев в обновленную команду капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел на поле весь матч.

— Думаю, в этом матче были положительные моменты. Не время жаловаться. Мы должны смотреть в будущее и быть сосредоточенными на предстоящих играх. Колумбийцы хорошо контролировали мяч, но не создавали явных моментов. Однако, когда мы сделали шаг вперед во втором тайме, они забили.

Сборная Колумбии забила нам, когда мы демонстрировали свою лучшую игру. Это стоило нам положительного результата. Мы сделаем выводы, но продолжим ориентироваться на собственную игру. Трудно начинать турнир с поражения, но, если сможем победить Парагвай, мы вернемся в комфортную ситуацию, — приводит слова Лионеля Месси «Чемпионат» со ссылкой на Goal.com .

Аргентина не проигрывала в Кубке Америки в основное время 12 лет — с тех пор как уступила в 2007 году Бразилии (0:3).

Соперниками аргентинцев в оставшихся матчах предварительного раунда в группе «В» станут сборные Катара (20 июня) и Парагвая (23 июня).

Аргентина в прошлый раз становилась победительницей Кубка Америки в 1993 году.

Отметим, что в нынешнем Кубке Америки кроме южноамериканских команд играют представители Азии — сборные Катара и Японии.

В группе «А» уже состоялись два матча: Бразилия — Боливия — 3:0, Перу — Венесуэла — 0:0.

В группе «С» матчи еще не начались, сюда входят Чили, Эквадор, Япония, Уругвай.