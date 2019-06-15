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БАТЭ и «Шахтер» сразятся в Борисове, брестское «Динамо» примет «Гомель»
Источник материала: Tut.by
После международной паузы, во время которой сборная провела
В пятницу в Минске
Напомним краткое содержание предыдущих серий чемпионата. Лидирует брестское «Динамо», имея в активе 26 очков и ноль поражений. Далее ноздря в ноздрю идут БАТЭ и «Шахтер»: у них по 24 балла. Эти три клуба имеют 80% набранных очков, и это соответствует чемпионскому графику в турнирах, которые играются в два круга. Но исходы матчей в июне могут очень сильно перемешать карты.
Хитом 11-го тура станет матч в Борисове, где 16 июня БАТЭ сыграет против «Шахтера». Команды преследуют Брест, для которого ничья в этом матче будет идеальным исходом. Но «трактористам» и «горнякам» нужна только победа!
Посмотрим, сможет ли «Шахтер» доминировать на поле «Борисов-Арены». Пауза несколько выбила команды из тонуса, а лидеры, наоборот, находились под нагрузкой в сборной, в том числе психологической.
Тренеру чемпионов Алексею Баге добавила головной боли старая травма основного вратаря Дениса Щербицкого, который залечивает ее и не поможет команде в важной игре. Покинул клуб Александр Глеб. А вот у «Шахтера» все прекрасно, команда не испытывает кадровых проблем и попробует добыть долгожданную победу дома у БАТЭ. «Горняки» очень давно праздновали викторию в Борисове!
Некоторые специалисты и болельщики считают, что победа одной из команд выбьет соперника из чемпионской гонки. На кону золото?
Завершит тур матч в Бресте, в котором местное «Динамо» сыграет против «Гомеля». А перед вишенкой на торте с интересом посмотрим за дерби столичных клубов — минского «Динамо» и РЦОР-БГУ. Каким получится дебют
Результаты игр в пятницу:
15 июня состоятся три встречи:
11-й тур завершится в воскресенье суперматчами с участием лидеров чемпионата:
«Динамо» (Минск) — РЦОР-БГУ, 19.00;
«Динамо» (Брест) — ФК «Гомель», 20.45.
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Все внимание к Борисову! В 17.00 БАТЭ сразится против «Шахтера».
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