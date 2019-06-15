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БАТЭ и «Шахтер» сразятся в Борисове, брестское «Динамо» примет «Гомель»

16.06.2019 09:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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После международной паузы, во время которой сборная провела два матча, которые хочется поскорее забыть, возобновился чемпионат Беларуси по футболу.

В пятницу в Минске «горожане» наконец добыли первую победу в первенстве. В субботу «Ислочь» с крупным счетом проиграла «Дняпру-МЧЗ», а «Торпедо-БелАЗ» в упорном поединке добилось победы над «Витебском».

Напомним краткое содержание предыдущих серий чемпионата. Лидирует брестское «Динамо», имея в активе 26 очков и ноль поражений. Далее ноздря в ноздрю идут БАТЭ и «Шахтер»: у них по 24 балла. Эти три клуба имеют 80% набранных очков, и это соответствует чемпионскому графику в турнирах, которые играются в два круга. Но исходы матчей в июне могут очень сильно перемешать карты.


Денис Лаптев не забил за сборную. Забьет ли за Брест? Фото: Алексей Комельков, ФК «Динамо-Брест»

Хитом 11-го тура станет матч в Борисове, где 16 июня БАТЭ сыграет против «Шахтера». Команды преследуют Брест, для которого ничья в этом матче будет идеальным исходом. Но «трактористам» и «горнякам» нужна только победа!

Посмотрим, сможет ли «Шахтер» доминировать на поле «Борисов-Арены». Пауза несколько выбила команды из тонуса, а лидеры, наоборот, находились под нагрузкой в сборной, в том числе психологической.

Тренеру чемпионов Алексею Баге добавила головной боли старая травма основного вратаря Дениса Щербицкого, который залечивает ее и не поможет команде в важной игре. Покинул клуб Александр Глеб. А вот у «Шахтера» все прекрасно, команда не испытывает кадровых проблем и попробует добыть долгожданную победу дома у БАТЭ. «Горняки» очень давно праздновали викторию в Борисове!

Некоторые специалисты и болельщики считают, что победа одной из команд выбьет соперника из чемпионской гонки. На кону золото?

Завершит тур матч в Бресте, в котором местное «Динамо» сыграет против «Гомеля». А перед вишенкой на торте с интересом посмотрим за дерби столичных клубов — минского «Динамо» и РЦОР-БГУ. Каким получится дебют Сергея Гуренко у руля «Динамо»?

Результаты игр в пятницу:

ФК «Минск» — «Неман» — 2:1

ФК «Городея» — «Торпедо» (Минск) — 0:0

15 июня состоятся три встречи:

«Дняпро-МЧЗ» — «Ислочь» — 3:0

«Славия» — ФК «Слуцк» — 1:1

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Витебск» — 1:0

11-й тур завершится в воскресенье суперматчами с участием лидеров чемпионата:

БАТЭ — «Шахтер», 17.00;

«Динамо» (Минск) — РЦОР-БГУ, 19.00;

«Динамо» (Брест) — ФК «Гомель», 20.45.

Положение в чемпионате после второго дня 11-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 10 8 2 0 23 6 26
2 БАТЭ 10 8 0 2 16 3 24
3 Шахтер 10 8 0 2 17 6 24
4 Ислочь 11 7 0 4 15 9 21
5 Торпедо-БелАЗ 11 6 2 3 14 8 20
6 Динамо (Минск) 10 6 1 3 11 8 19
7 Славия 11 5 2 4 14 12 17
8 Неман 11 4 1 6 10 16 13
9 ФК Витебск 11 3 4 4 11 13 13
10 ФК Городея 11 3 4 4 6 11 13
11 Дняпро-МЧЗ 11 2 4 5 10 16 10
12 ФК Минск 11 1 6 4 10 15 9
13 ФК Гомель 10 2 1 7 17 18 7
14 РЦОР-БГУ 10 1 4 5 10 21 7
15 ФК Слуцк 11 1 4 6 9 23 7
16 Торпедо (Минск) 11 1 3 7 2 10 6

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Что: БАТЭ — «Шахтер», 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Когда: 16 июня, 17.00

Где: «Борисов-Арена»

Сколько: от 3 рублей

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Все внимание к Борисову! В 17.00 БАТЭ сразится против «Шахтера».
 
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