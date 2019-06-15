Ирина КОХАНОВИЧ: лечить людей - ее призвание

Источник материала: Пинский Вестник

Когда я попросила мою собеседницу определить ТОП-3 основных качеств, которыми должен обладать настоящий доктор, заведующая терапевтическим отделением УЗ «Пинская центральная больница» Ирина КОХАНОВИЧ ответила, что врач должен быть человечным, умеющим сострадать своим пациентам, но в первую очередь он обязан быть профессионалом. И с этим не поспоришь. Не случайно еще Гиппократ в свое время говорил, что, если устранить причину, уйдет и болезнь. Вот только установить эту самую причину зачастую под силу лишь настоящему профессионалу.



Ведь, как рассказывает Ирина Евгеньевна, поступает в отделение пациент, скажем, с лихорадкой неясного генеза - есть температура, которая плохо сбивается, и больше никаких симптомов. И вот тут крайне важно поставить правильный диагноз - от этого напрямую зависит, насколько эффективным будет дальнейшее лечение. Для этого врач назначает необходимые исследования, в том числе задействуя магниторезонансный или компьютерный томографы, анализирует похожие случаи, словом, действует профессионально.



Кого-то удается вылечить полностью, а вот в отношении пациентов с рядом хронических заболеваний, таких как артериальная гипертензия или ишемическая болезнь сердца, определенной победой можно считать стабилизацию состояния людей, улучшение их самочувствия. Именно над этим трудится небольшой коллектив терапевтического отделения, рассчитанного на 40 коек, в том числе две так называемые аллергологические. И делает это грамотно. Не случайно заведующая отделением Ирина Коханович за свой труд имеет многочисленные награды, в том числе и Министерства здравоохранения Беларуси, а еще именно она в 2013 году за высокий профессионализм была признана городской организацией ОО «Белорусский союз женщин» «Женщиной года». В нынешнем году ей вручили значок «Отличник здравоохранения».



Но не только этим знаменателен 2019-й. А еще и тем, что нынче у нее своеобразный двойной юбилей: во-первых, 30 лет назад она пришла сюда в интернатуру после окончания мединститута; во-вторых, ровно 20 лет назад возглавила в больнице терапевтическое отделение.





Медицинское образование получила в Витебском государственном медицинском институте Дружбы народов. Там же познакомилась со своим будущим супругом. Сейчас Сергей Владимирович - заведующий филиалом «Межрайонный онкологический диспансер». По стопам родителей пошла дочь Вероника, чьей альма-матер стал все тот же Витебский государственный медицинский, правда, уже университет, - она работает терапевтом в одной из столичных клиник.

За многое благодарна Ирина Евгеньевна судьбе. В том числе и за то, что на ее жизненном пути повстречался человек энциклопедических знаний и одновременно практик, доктор с большой буквы - Владимир Мартынович, который в то время заведовал терапевтическим отделением и который стал для нее настоящим учителем, преподававшим ей уроки жизни и общения с людьми, делившийся секретами врачевания. Теперь она точно знает, что, став врачом, она сделала в жизни правильный выбор. Лечить людей - ее призвание.



Наталья КИРКОВЕЦ

Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА