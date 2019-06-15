Практика — общая, опыт — бесценный

Источник материала: Вороновская газета





Выпускник Витебского медуниверситета трудовую практику начал на селе. В прошлом году Роберт Геннадьевич возглавил Заболотскую АВОП. Учреждение обслуживает достаточно большую территорию — в зоне внимания свыше 3-х тысяч человек и больница сестринского ухода на 35 коек. Адаптироваться на новом месте молодому специалисту помогли опытные коллеги. Каждый из них ведет свой участок работы много лет.

Роберт Геннадьевич совмещает обязанности заведующего и лечащего врача амбулатории. С первых трудовых будней ощутил специфику работы на селе в качестве врача общей практики, который должен обладать знаниями хирурга, кардиолога, невролога, эндокринолога, ЛОРа и умениями квалифицированной медсестры, чтобы оказывать всестороннюю помощь. В этом и заключается универсальность специалистов широкого профиля, которыми Министерство здравоохранения планирует заменить терапевтов к 2020 году. Год интернатуры, которую Роберт Геннадьевич проходил в Вороновской центральной районной больнице, дал возможность практиковаться у врачей узких специальностей. Для него это стало полезным опытом, пригодилось в самостоятельном врачевании.







С уважением говорят о своем докторе сельчане. Добрый и внимательный, характеризуют они его. В сельской местности врач всегда на особом счету. Он и медик, и психолог. Роберт Геннадьевич старается, чтобы больной уходил не только с правильно выставленным диагнозом и назначением, но и с верой в скорейшее выздоровление. А вселить ее пациенту можно добрым, подбадривающим словом.

— Иногда выезжаю на вызов и вместо 20 минут провожу в деревне полтора часа. Пока оказываю помощь больному, к его дому подтягиваются и другие жители с жалобами на самочувствие, — рассказывает заведующий Заболотской АВОП. — Не могу отказать в помощи людям, да и морального права не имею.

В семье Мацкевичей Роберт единственный, кто посвятил себя медицине. Его благородный выбор поддержали родители, которые гордятся сыном. Ему ведь земляки доверяют самую большую ценность — свое здоровье.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.