День Святой Троицы

Источник материала: Гарадоцкi веснiк





После Своего Воскресения Иисус Христос обещал своим ученикам, что пришлёт им утешителя от своего Отца — Святого Духа. На 50-й день после Воскресения Христа днём раздался сильный шум, а в воздухе появились языки огня. Огонь пронёсся над головами апостолов и почил на них. Святой Дух спустился на учеников Иисуса Христа в виде огня и даровал им возможность говорить на разных языках, чтобы они могли нести новую веру в каждый уголок планеты. Дух Святой — есть истинный Бог, имеющий одно естество с Богом Отцом, от которого он исходит вне времени. По Своему достоинству он равен Отцу и Сыну. По Своему существу Дух Святой един с Богом Отцом и Богом Сыном. Как истинный Бог Дух Святой имеет все божественные свойства, кроме личных свойств Отца и Сына. Личное свойство Отца — нерождённость, личное свойство Сына — рождённость, личное свойство Духа Святого — исхождение.

Христианская Церковь — область особого действия Святого Духа. Ничего благодатного без Его участия в ней не совершается. Со дня Пятидесятницы Дух Святой невидимо живёт в Церкви, и Церковь живёт Духом Святым. Именно поэтому Троица для христиан — это праздник, который ещё называют днём рождения Церкви. С этого момента Церковь начинает распространяться по всему миру.

Праздник Святой Троицы предваряется поминовением усопших. Этот день называется Троицкой родительской поминальной субботой, которая представляет собой последний день церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей полноте церкви Христовой в день Пятидесятницы. Поэтому святая Церковь призывает нас в эту субботу совершать поминовение, чтобы спасительная благодать Святого Духа очистила грехи душ всех от века усопших праотец, отец и братий наших, и, ходатайствуя о собрании всех в Царство Христово, просит «упокоить души прежде отшедших на месте прохлаждения, яко не мёртвые восхвалят Тя, Господи, ниже сущие во аде исповедания дерзнут принести Тебе, но мы, живые благословим Тя и молим, и очистительныя молитвы и жертвы приносим Тебе о душах их». Для этого нужно прийти в храм на богослужение вечером в пятницу накануне родительской субботы или в субботу утром подать записки с именами усопших сродников и желательно самим побыть на богослужении. В записках пишут имена тех, кто был крещён; некрещённых каждый может молитвенно помянуть сам. Если в родстве есть самоубийцы, крещённые, то имена их подаются отдельно на литию, которая называется «Чин молитвеннаго утешения сродников живот свой самовольнескончавшаго».

В поминальную субботу после молитвы в храме принято посещать могилы ушедших родственников и друзей. Придя на кладбище, можно зажечь свечу, окропить могилу крещенской водой, помолиться об упокоении душ своих близких. Могилы украшают живыми цветами, оставлять на могилах еду, лить водку или пить — это пережиток язычества, который не подобает совершать христианам. Обычаем посещения кладбищ в праздник Святой Троицы, многие уничижают имя Бога в трёх лицах: Отца, Сына и Святого Духа, идут в разрез учению о Спасении, которое дал человеку Иисус Христос, а попросту борются с живым Богом. И поэтому в день Святой Троицы посещать кладбище нежелательно.

Праздник Святой Троицы разделён на два дня. Первый день посвящён прославлению Троицы и воспоминанию о Сошествии Святого Духа на апостолов, поэтому его называют Троицыным днём. Второй же день воспевает Всесвятого Животворящего Духа и в честь этого назван Духовым днём. Православные верующие, осознавая всю святость праздника, обязательно стараются в эти дни быть в храме на богослужении, отложить все суетные дела и посвятить время молитве, чтобы воздать дань празднику.

Пусть Святая Троица хранит нас всех, всегда! Всех с праздником!

Приглашаем всех на престольный праздник храма Святой Живоначальной Троицы.

16 июня — пройдут литургия, молебен к празднику, начало в 8.30;

17 июня — литургия, освящение воды, молебен, крестный ход, начало в 8.45.

Владимир ДОГОДЬКА,

благочинный церквей Городокского округа.