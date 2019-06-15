16 июня православный мир отмечает День Святой Троицы

Источник материала: Газета Авангард





Праздник приурочен к событиям, произошедшим на 50-й день после Пасхи – сошествию Святого Духа на апостолов и Деву Марию. В это время ученики Иисуса Христа и Богородица находились в Сионской горнице в Иерусалиме. В три часа дня они услышали сильный шум – на них сошел благодатный огонь. После этого у апостолов открылся дар говорить на разных языках, что дало им возможность распространить учение Христа далеко за пределами Израиля. Их проповеди так подействовали на присутствовавших в горнице, что уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, и таких там оказалось около трех тысяч человек. В день Троицы празднуется рождение христианской церкви. Троица подтверждает единение христианского Бога, представленного в трех ипостасях: в образе Бога-Отца, Бога-Сына и Духа Святого.

Как и на все великие праздники, в этот день нельзя выполнять домашнюю работу, поэтому об украшении жилища и праздничном столе лучше побеспокоиться заранее. Особый запрет распространяется и на все работы на земле. Не принято праздновать свадьбы на Троицу. Созданную в такой день семью ждут неприятности, а венчать пару не возьмется ни один священник. И главное, нужно стараться, чтобы мысли были чистыми, как и сам праздник. В этот светлый день нет места зависти и злости.

Материал подготовила Елена ДОРОШКО