В Минске разыскивается без вести пропавший

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Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска разыскивают без вести пропавшего Гасюка Антона Вячеславовича, 06.10.1985 г.р.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 182 см., среднего телосложения, волосы темно-русые. На голове, руках, спине имеются «пятна» от псориаза. На голени правой ноги татуировка в виде абстракции длиной около 20 см.

Был одет: бейсболка синего цвета, красная байка с капюшоном, красная майка с коротким рукавом, синие джинсы, зимние ботинки черного цвета с серебристой отделкой. При себе имеет матерчатый рюкзак черного цвета.