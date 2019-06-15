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В Минске разыскивается без вести пропавший

16.06.2019 08:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске разыскивается без вести пропавший
МВД Республики Беларусь

Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска разыскивают без вести пропавшего Гасюка Антона Вячеславовича, 06.10.1985 г.р.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 182 см., среднего телосложения, волосы темно-русые. На голове, руках, спине имеются «пятна» от псориаза. На голени правой ноги татуировка в виде абстракции длиной около 20 см.

Был одет: бейсболка синего цвета, красная байка с капюшоном, красная майка с коротким рукавом, синие джинсы, зимние ботинки черного цвета с серебристой отделкой. При себе имеет матерчатый рюкзак черного цвета.

Милиция просит: если вы узнали изображенного на фото мужчину или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить об этом в Советское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (017) 239-67-82, 8 (017) 292-02-02, 8 (029) 356-02-70 или 102. 

В Минске разыскивается без вести пропавший
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Теги: Минск
 
 
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Мужчина самовольно покинул учреждение здравоохранения, до настоящего момента его местонахождение неизвестно.
 
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