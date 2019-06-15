ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европейские страны рассмотрят введение санкций против Мадуро

16.06.2019 10:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

 Ряд европейских стран приступили к рассмотрению вопроса о санкциях против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых других чиновников венесуэльского правительства, сообщило агентство Associated Press (АР).

По данным агентства, которое ссылается на пять различных источников, в обсуждении вопроса о введении финансовых ограничений и ограничений на поездки принимают участие Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды.

Причиной, считает АР, являются "недавние репрессии властей против политических оппонентов".

После принятия "пятеркой" конкретного решения о мерах против венесуэльских чиновников планируется предложить их Европейскому совету, говорится в сообщении.

 
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Ряд европейских стран приступили к рассмотрению вопроса о санкциях против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых других чиновников венесуэльского...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле внедорожник врезался в такси: есть пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика