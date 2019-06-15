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Православные отмечают праздник Святой Троицы

16.06.2019 08:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

День Святой Живоначальной Троицы отмечают в это воскресенье православные верующие, по этому случаю патриарх Кирилл совершит литургию в Троице-Сергиевой лавре.

Троица, или Пятидесятница, один из двунадесятых церковных праздников, отмечается на пятидесятый день после Воскресения Христова. Ее празднование установлено в честь сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков.

По преданию, исполнившись Святого Духа, Петр и другие апостолы начали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Это так поразило находившихся вокруг людей, что многие уверовали в Иисуса Христа, и в тот же день около трех тысяч человек приняли Святое Крещение. С тех пор число христиан день ото дня увеличивалось.

Праздник Троицы еще называют днем рождения Церкви Христовой.

На Пятидесятницу у верующих принято срывать веточки березы - символ жизни, приходить с ними в церковь или просто ставить в вазу березовый букет, добавляя к нему любые цветы.

 
 
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День Святой Живоначальной Троицы отмечают в это воскресенье православные верующие, по этому случаю патриарх Кирилл совершит литургию в Троице-Сергиевой лавре....
 
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