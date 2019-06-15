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В Нотр-Даме отслужили первую после пожара мессу

16.06.2019 08:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

 Первая после произошедшего около двух месяцев назад пожара месса прошла в субботу вечером в парижском соборе Нотр-Дам, сообщает местное телевидение.

Месса продлилась чуть более 45 минут в одном из приделов собора. На ней присутствовало около 30 человек, включая архиепископа Парижского Мишель Опети. Все присутствующие из соображений безопасности были в касках.

Доступ в собор после сильного пожара был закрыт, но в случае с этой мессой было решено сделать исключение и допустить в один из приделов небольшую группу людей.

 
 
 
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 Первая после произошедшего около двух месяцев назад пожара месса прошла в субботу вечером в парижском соборе Нотр-Дам, сообщает местное телевидение. Месса...
 
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