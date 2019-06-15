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В Нотр-Даме отслужили первую после пожара мессу
Источник материала: Интерфакс
Первая после произошедшего около двух месяцев назад пожара месса прошла в субботу вечером в парижском соборе Нотр-Дам, сообщает местное телевидение.
Месса продлилась чуть более 45 минут в одном из приделов собора. На ней присутствовало около 30 человек, включая архиепископа Парижского Мишель Опети. Все присутствующие из соображений безопасности были в касках.
Доступ в собор после сильного пожара был закрыт, но в случае с этой мессой было решено сделать исключение и допустить в один из приделов небольшую группу людей.
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Первая после произошедшего около двух месяцев назад пожара месса прошла в субботу вечером в парижском соборе Нотр-Дам, сообщает местное телевидение. Месса...
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