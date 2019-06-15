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В Могилёве на улице Пономаренко сгорела иномарка

16.06.2019 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Могилёве сгорел автомобиль.  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, инцидент случился на улице Пономаренко. KIA Sephia 1994 года выпуска горел открытым пламенем. Иномарка принадлежит 34-летнему местному жителю.  

В Могилёве на улице Пономаренко сгорела иномарка
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Прибывшие сотрудники МЧС потушили автомобиль, но к тому моменту был уничтожен салон машины и повреждено лакокрасочное покрытие.  

В Могилёве на улице Пономаренко сгорела иномарка
Фото: Могилёвское ОУМЧС  

В результате произошедшего никто не пострадал. Выясняется причина пожара.  

На неделе в Ошмянском районе в поле горел комбайн.  

Огнём были повреждены моторный отсек, отделка салона и колёса комбайна – подробнее здесь.  

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Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Могилёве сгорел автомобиль.   По сведениям Могилёвского ОУМЧС, инцидент случился на улице Пономаренко. KIA Sephia 1994 года выпуска...
 
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