|
В Могилёве на улице Пономаренко сгорела иномарка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Могилёве сгорел автомобиль.
По
Прибывшие сотрудники МЧС потушили автомобиль, но к тому моменту был уничтожен салон машины и повреждено лакокрасочное покрытие.
В результате произошедшего никто не пострадал. Выясняется причина пожара.
На неделе в Ошмянском районе в поле горел комбайн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Могилёве сгорел автомобиль. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, инцидент случился на улице Пономаренко. KIA Sephia 1994 года выпуска...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)