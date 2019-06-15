В Могилёве на улице Пономаренко сгорела иномарка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 15 июня в Могилёве сгорел автомобиль.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, инцидент случился на улице Пономаренко. KIA Sephia 1994 года выпуска горел открытым пламенем. Иномарка принадлежит 34-летнему местному жителю.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

Прибывшие сотрудники МЧС потушили автомобиль, но к тому моменту был уничтожен салон машины и повреждено лакокрасочное покрытие.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

В результате произошедшего никто не пострадал. Выясняется причина пожара.

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