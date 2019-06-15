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«Захотелось взглянуть на вас». Алла Пугачёва опубликовала селфи в красных тонах

16.06.2019 09:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российская певица Алла Пугачёва поделилась с подписчиками новым снимком, на котором преобладают красные тона.  

«Просто захотелось взглянуть на вас», – прокомментировала публикацию артистка.  

«Захотелось взглянуть на вас». Алла Пугачёва опубликовала селфи в красных тонах
Фото: instagram.com/alla_orfey  

На фото Алла Борисовна в красной кофте, красных очках и с красной помадой. Подписчики тут же засыпали певицу комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит. В числе комментаторов Анита Цой, Игорь Николаев, Светлана Лобода, Наташа Королёва и многие другие.  

В апреле Примадонна праздновала своё 70-летие. В честь этого события Алла Борисовна дала большой концерт. 

О дальнейших планах мамы рассказала Лиза Галкина – здесь подробности.  

Люди в материале: Алла Пугачёва
 
 
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Новости России. Российская певица Алла Пугачёва поделилась с подписчиками новым снимком, на котором преобладают красные тона.   «Просто захотелось взглянуть на...
 
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