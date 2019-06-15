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«Захотелось взглянуть на вас». Алла Пугачёва опубликовала селфи в красных тонах
Источник материала: СТВ
Новости России. Российская певица Алла Пугачёва поделилась с подписчиками новым снимком, на котором преобладают красные тона.
«Просто захотелось взглянуть на вас», –
На фото Алла Борисовна в красной кофте, красных очках и с красной помадой. Подписчики тут же засыпали певицу комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит. В числе комментаторов Анита Цой, Игорь Николаев, Светлана Лобода, Наташа Королёва и многие другие.
В апреле Примадонна
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Новости России. Российская певица Алла Пугачёва поделилась с подписчиками новым снимком, на котором преобладают красные тона. «Просто захотелось взглянуть на...
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