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Пожилая женщина на «Пежо» не справилась с управлением и столкнулась с деревом

16.06.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дрогичинский район: в результате наезда на придорожное дерево пострадал водитель и несовершеннолетний пассажир «Пежо» 

Пожилая женщина на «Пежо» не справилась с управлением и столкнулась с деревом

15.06.2019 в 16:00 часов на автодороге Н-77 «Антополь-Береза» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 63-летняя жительница д.Именин Дрогичинского района, управляла автомобилем «Пежо-306», на 3 километре автодороги «Антополь-Береза», не справилась с управлением, съехала в левый по ходу движения кювет, где совершила наезд на придорожное дерево. 

Пожилая женщина на «Пежо» не справилась с управлением и столкнулась с деревом

В результате ДТП водитель и 13-летняя жительница г.п.Антополь, которая находилась на переднем пассажирском сиденье (была пристегнута ремнем безопасности) с травмами госпитализированы в УЗ «Дрогичинская ЦРБ». Проводится проверка.

 
 
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  Дрогичинский район: в результате наезда на придорожное дерево пострадал водитель и несовершеннолетний пассажир «Пежо» 15.06.2019 в 16:00 часов на автодороге Н-77...
 
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