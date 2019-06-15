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Пожилая женщина на «Пежо» не справилась с управлением и столкнулась с деревом
16.06.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дрогичинский район: в результате наезда на придорожное дерево пострадал водитель и несовершеннолетний пассажир «Пежо»
15.06.2019 в 16:00 часов на автодороге Н-77 «Антополь-Береза» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 63-летняя жительница д.Именин Дрогичинского района, управляла автомобилем «Пежо-306», на 3 километре автодороги «Антополь-Береза», не справилась с управлением, съехала в левый по ходу движения кювет, где совершила наезд на придорожное дерево.
В результате ДТП водитель и 13-летняя жительница г.п.Антополь, которая находилась на переднем пассажирском сиденье (была пристегнута ремнем безопасности) с травмами госпитализированы в УЗ «Дрогичинская ЦРБ». Проводится проверка.
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Дрогичинский район: в результате наезда на придорожное дерево пострадал водитель и несовершеннолетний пассажир «Пежо» 15.06.2019 в 16:00 часов на автодороге Н-77...
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