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Украинские футболисты выиграли финал чемпионата мира U20
Источник материала: Партизан
15 июня в польской Лодзи молодежная сборная Украины в финале чемпионата мира по футболу U20 со счетом 3:1 выиграла у Южной Кореи.
Пропустив на пятой минуте игры гол с пенальти, украинцы затем забили три мяча с игры и завоевали титул чемпионов. Это рекордное достижение для украинской команды. Фотографии с финала опубликовало агентство
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15 июня в польской Лодзи молодежная сборная Украины в финале чемпионата мира по футболу U20 со счетом 3:1 выиграла у Южной Кореи.
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