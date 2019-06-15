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Украинские футболисты выиграли финал чемпионата мира U20

16.06.2019 10:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 июня в польской Лодзи молодежная сборная Украины в финале чемпионата мира по футболу U20 со счетом 3:1 выиграла у Южной Кореи.
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Пропустив на пятой минуте игры гол с пенальти, украинцы затем забили три мяча с игры и завоевали титул чемпионов. Это рекордное достижение для украинской команды. Фотографии с финала опубликовало агентство ЕРА

 
 
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15 июня в польской Лодзи молодежная сборная Украины в финале чемпионата мира по футболу U20 со счетом 3:1 выиграла у Южной Кореи.
 
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