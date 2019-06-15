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Первая женщина – президент Словакии Чапутова приняла присягу. Фоторепортаж
Источник материала: Партизан
15 июня в Словакии состоялась инаугурация Зузаны Чапутовой, первой женщины, которая стала президентом государства.
Она приняла присягу на специальной сессии парламента, заявив в инаугурационной речи, что пришла служить, а не управлять, пишет агентство
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15 июня в Словакии состоялась инаугурация Зузаны Чапутовой, первой женщины, которая стала президентом государства.
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