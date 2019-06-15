ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первая женщина – президент Словакии Чапутова приняла присягу. Фоторепортаж

16.06.2019 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

15 июня в Словакии состоялась инаугурация Зузаны Чапутовой, первой женщины, которая стала президентом государства.
1 из 9

Она приняла присягу на специальной сессии парламента, заявив в инаугурационной речи, что пришла служить, а не управлять, пишет агентство Associated Press. Либеральная экоактивистка и адвокат Чапутова стала пятым главой государства. Она победила на выборах, которые прошли 30 марта, набрав во втором туре 58,37% голосов избирателей. Оппонент Чапутовой, кандидат в президенты от правящей партии Словакии Марош Шефчович получил 41,63% голосов. Он признал поражение и поздравил соперницу с победой в день голосования. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 июня в Словакии состоялась инаугурация Зузаны Чапутовой, первой женщины, которая стала президентом государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
День Святой Троицы. Что запрещено делать в этот праздник?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика