Первая женщина – президент Словакии Чапутова приняла присягу. Фоторепортаж

Она приняла присягу на специальной сессии парламента, заявив в инаугурационной речи, что пришла служить, а не управлять, пишет агентство. Либеральная экоактивистка и адвокат Чапутова стала пятым главой государства. Она победила на выборах, которые прошли 30 марта, набрав во втором туре 58,37% голосов избирателей. Оппонент Чапутовой, кандидат в президенты от правящей партии Словакии Марош Шефчович получил 41,63% голосов. Он признал поражение и поздравил соперницу с победой в день голосования.