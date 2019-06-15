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Россиянку не пустили на Олимпиаду в Рио. В Токио она поедет за медалью для Беларуси

16.06.2019 09:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Драматичная история бывшей российской гребчихи Анастасии Яниной.

Россиянку не пустили на Олимпиаду в Рио. В Токио она поедет за медалью для Беларуси
На закончившемся недавно в Люцерне чемпионате Европы по академической гребле золото в классе легковесов выиграла белорусская двойка в составе Елены Фурман и Анастасии Яниной. Янина еще в прошлом году представляла Россию и отобралась на Олимпийские игры-2016 в Рио в составе российской сборной.

Мимо Рио


Помните, тогда Международный олимпийский комитет (МОК) не пустил на Игры в Рио нашу сборную по легкой атлетике, а также еще несколько десятков спортсменов из других видов, все говорили: "Что теперь делать бедным атлетам? Только гражданство остается поменять!"



В итоге, конечно, почти все недопущенные махнули рукой и продолжили выступать дальше. Правда, альтернативных Игр после Рио-2016 в России не проводилось — в этом смысле представителям летних видов повезло меньше, чем зимникам, которые после Пхенчхана без проблем забрали свои призовые. Но в целом средний российский спортсмен достаточно обласкан вниманием государства и региона, чтобы продержаться еще один цикл без Олимпиады.

Гребчиху Анастасию Янину не пустили в Рио по самой обидной причине — у нее было недостаточно внесоревновательных допинг-тестов вне территории России. В преступных связях с Григорием Родченковым Янину не мог подозревать даже вездесущий МОК: хотя бы потому, что девушка на момент Олимпиады занималась спортом всего два (!) года. Впервые в жизни она села в лодку только весной 2014-го. К моменту старта Игр Анастасия с напарницей за границей-то были всего несколько раз — откуда там взяться десяткам тестов?

Как бы то ни было, Игры в Рио Янина пропустила, хотя впервые за много лет принесла Россию олимпийскую лицензию в легковесной двойке. Тогда она сказала, что не расстроилась: мол, все равно на медали претендовать бы не смогла, и по факту потеряла только турпоездку в Бразилию за чужой счет.

Теперь, спустя три года, все по-другому. Янина подходит к Олимпиаде в Токио в статусе действующей чемпионки Европы и одного из фаворитов. Только выступать будет уже не за Россию, а за Беларусь.


Извинения за выброшенную медаль


Если набрать в поисковике "Анастасия Янина", первые ссылки, помимо чисто спортивных, будут про скандал в 2017-м. Тогда Настя в сердцах выбросила в воду серебряную медаль одного из российских стартов. Ее словесно оскорбила победительница заезда, после этого Янина отказалась от совместной фотографии на пьедестале, а когда сниматься все-таки заставили судьи, пошла и выкинула свою медаль в воду. За это федерация дала спортсменке два месяца дисквалификации.

— В тот день я приняла проигрыш и оскорбления близко к сердцу, — вспоминает Янина. — Я не ответила на нападки, но выбросила медаль. При этом быстро опомнилась, осознав, что мой жест неуважителен и мог оскорбить организаторов соревнований. Все-таки у нас словесные оскорбления более приняты, чем выброшенная медаль. Я принесла свои извинения, но столкнулась с встречной волной осуждения. Прислушиваться к этому и, тем более, вступать в диалог, значит терять драгоценное время, которое можно потратить на увеличение скорости лодки. Но этот случай стал для меня серьезным уроком.

Дело в натянутых отношениях с федерацией или просто не лучшей форме, но факт в том, что с тех пор Янина на международных соревнованиях за Россию больше не выступала. Этой зимой она официально завершила работу как член сборной страны и перешла в Беларусь, где с нового сезона тренируется под руководством Юрия Родионова. Удерживать гребчиху, кажется, всерьез никто и не собирался: кому какое дело до вчерашнего любителя, который ни одной серьезной медали-то толком не выиграл.



Гром грянул на чемпионате Европы в Люцерне. Двойка в составе Яниной и Фурман сначала установила рекорд континента в предварительном заезде, потом практически то же время показала в полуфинале, а в заключение — вынесла всех в финале, включая сильных англичанок и швейцарок и двукратных чемпионок мира из Румынии. В предолимпийский сезон значимость этой победы переоценить сложно.

Российский экипаж, кстати, в этом классе даже не выступал — не набралось достаточно сильного состава участников...

— Я благодарна Лене за наш экипаж, у нас очень теплые отношения, — говорит Янина. — Она сидит впереди, загребает, а я повторяю ее движение. Могу смело сказать, что на данный момент она технически лучше и вообще круче меня по всем фронтам. Я очень хочу когда-нибудь у нее выиграть, но не для самоутверждения, а чтобы наша лодка стала еще быстрее.


После Токио — наука


Успех Яниной, небывалый для современных российских девушек в гребле, кажется полной фантастикой, если знать ее историю. В 2017-м Анастасия закончила факультет фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова. Училась она всерьез (а по-другому с будущим врачом и быть не может), на очном отделении, и взяла академический отпуск лишь однажды — в олимпийский год, надеясь поехать в Рио.

Призовые места на всероссийских школьных предметных олимпиадах, сложнейший факультет МГУ — много ли вы знаете у нас таких спортсменок? При этом грести Янина начала, уже став студенткой, а до этого вообще профессиональным спортом не занималась. Сев в лодку зеленым новичком, она всего за два года прошла путь от любителя до участницы Олимпиады.

— Что было бы, если бы вы начали заниматься греблей с детства, как почти все ваши соперницы? Уже стали бы живой легендой и олимпийской чемпионкой?

— Меньший опыт, конечно, сказывается. В основном мне не хватает технических аспектов. Но теперь уже сложно сказать, как было бы лучше... Думаю, я бы не хотела попасть в греблю раньше. Университет сформировал меня как личность. Дал какой-то стержень, который помогает справляться со всем, что происходит вокруг. Я даже не знаю, кем бы я была, если бы с детства занималась только спортом. Это у нас в России так принято: с ранних лет спортшкола и больше ничего. Но в мире достаточно примеров, когда люди учатся в Кембридже или Гарварде и при этом полноценно тренируются. Так что мой случай еще далеко не самый выдающийся.

Кстати, на дипломе МГУ Янина завершать свое образование не собирается. Олимпиада-2020 в Токио станет последней, на которой будет представлена женская легковесная двойка. После нее легковесов вообще уберут из олимпийской программы. Для Анастасии это катастрофа: сейчас ей всего 25 лет, а выступать в стандартном классе не позволяют физические данные.

— Я очень хочу отобраться в Токио, выступить на Олимпиаде успешно и сразу после нее завершить карьеру, — признается Янина. — Я никогда не планировала заниматься спортом, что называется, до упора. Тем более, неолимпийский класс лодки — это уже вообще не то. Мне интересна наука, но для нее надо еще доучиться. Мечтаю поступить в магистратуру в университет в какой-нибудь англоязычной стране и посвящать этому все свое время. Теоретически в Великобритании мой гребной опыт может дать преимущество при поступлении, но в любом случае, это уже будущее. Пока все мои мысли только о чемпионате мира этого года и Токио.


 
 
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Драматичная история бывшей российской гребчихи Анастасии Яниной.
 
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