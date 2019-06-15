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Министр обороны рассказал, как призывников будут мотивировать служить в армии
Источник материала: Партизан
Будущим солдатам увеличат денежное довольствие, рассматривается возможность сохранения рабочего места за срочниками.
15 июня министр обороны Андрей Равков принял участие в церемонии принятия военной присяги новым пополнением в 72-м ОУЦ в Печах.
Глава оборонного ведомства рассказал журналистам о мерах по повышению мотивации военнослужащих. С этой целью вносятся изменения в законодательство, сообщает
В стадии реализации находится инициатива, гарантирующая молодым людям, которые до службы в армии работали, сохранение рабочего места вне зависимости от формы собственности организации-нанимателя. Ранее таким правом пользовались только те, кто работал в государственных организациях.
— Для мотивации к службе мы предусматриваем ряд моментов в проекте закона. Сейчас он находится на согласовании в государственных органах. Будут предусмотрены некоторые меры по уменьшению количества отсрочек, законодательно закреплены такие мотивационные вещи, как определенные привилегии при предоставлении места в общежитии на время обучения, обучении на подготовительных курсах за счет республиканского бюджета, предоставлении права выбора места работы при распределении и другие, — сообщил министр.
Вместе с тем, будет определен и ряд мер по повышению ответственности молодых людей за уклонение от воинской службы.
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Будущим солдатам увеличат денежное довольствие, рассматривается возможность сохранения рабочего места за срочниками.
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