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Министр обороны рассказал, как призывников будут мотивировать служить в армии

16.06.2019 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Будущим солдатам увеличат денежное довольствие, рассматривается возможность сохранения рабочего места за срочниками.

15 июня министр обороны Андрей Равков принял участие в церемонии принятия военной присяги новым пополнением в 72-м ОУЦ в Печах.

Глава оборонного ведомства рассказал журналистам о мерах по повышению мотивации военнослужащих. С этой целью вносятся изменения в законодательство, сообщает БЕЛТА. В частности, в этом году денежное довольствие военнослужащих срочной службы увеличено более чем в два раза, разработана и внедрена новая форма одежды, прорабатываются предложения о совершенствовании социальной защиты этой категории военнослужащих.

В стадии реализации находится инициатива, гарантирующая молодым людям, которые до службы в армии работали, сохранение рабочего места вне зависимости от формы собственности организации-нанимателя. Ранее таким правом пользовались только те, кто работал в государственных организациях.


— Для мотивации к службе мы предусматриваем ряд моментов в проекте закона. Сейчас он находится на согласовании в государственных органах. Будут предусмотрены некоторые меры по уменьшению количества отсрочек, законодательно закреплены такие мотивационные вещи, как определенные привилегии при предоставлении места в общежитии на время обучения, обучении на подготовительных курсах за счет республиканского бюджета, предоставлении права выбора места работы при распределении и другие, — сообщил министр.

Вместе с тем, будет определен и ряд мер по повышению ответственности молодых людей за уклонение от воинской службы.

 
 
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Будущим солдатам увеличат денежное довольствие, рассматривается возможность сохранения рабочего места за срочниками.
 
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