Байнет: «На дворе 21 век, а биотуалеты и кондиционеры выдаются за последнее чудо техники»

Белорусская железная дорога получила 14 новых плацкартных вагонов, а также ждет еще 16 вагонов купейных и штабных. Сообщается, что внутри плацкартных вагонов предусмотрены USB-разъемы или розетки. В вагонах есть кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы, системы обеззараживания воды и воздуха, камеры, системы пожарной сигнализации.





talks.by . Байнет не остался равнодушным к этой новости. Правда, большинство пользователей подвергли критике новые вагоны: «Какое все убогое! Такой дизайн, может быть, покатил бы вначале «нулевых», но не сейчас», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке





«Отстают от удобств цивилизованного мира, как и «Лада», лет так на 30».





«Только с розеткой для телефона — вот и все новации».





«Советские вагоны с запасного пути?» — язвят пользователи.





«В советских вагонах не было кондиционеров и биотуалетов. а, вообще, по крайней мере эти плацкарты гораздо удобнее, чем старые», — отвечают им другие.









«На дворе 21 век, а биотуалеты и кондиционеры выдаются за последнее чудо техники. Плацкартный вагон — порождение советского неприхотливого быта, где всё лучшее надо было отдать Родине, а себе — остатки. Кому-то нравятся вонючие ноги в проходе, запах перегара с луком и чесноком?»





Кто-то поделился своим опытом проезда в новом купе.





«В плацкартах езжу не часто, но что касается купе — старые вагоны, проектировавшиеся при СССР, намного удобнее новоделов... Хотя там и не было вакуумных клозетов... А тот, кто придумал во время ремонта вагонов над полками вешать шкафчики из ДСтП — будет гореть в аду!»





Некоторых пользователей возмутило, что вагоны закупались в России.





«У нас что, своих вагоностроительных заводов нету?! Россия нашим предприятиям палки в колеса ставит, а мы российские заводы работой и деньгами обеспечиваем».





«Ну так любой каприз, как говорится, за ваши деньги... Можете хоть бизнес-джетом перемещаться, а очень многие люди до сих пор предпочитают плацкарт как оптимальное соотношение цены и удобства... И если подумать, то плацкарт — это выдающееся конструкторское решение, которому нет альтернативы... Попробуйте максимально комфортно вписать 54 спальных места в габариты ж/д вагонов».





«Ничего не меняется уже 70 лет, только внутренняя отделка и эко-туалет».







