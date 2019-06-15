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Байнет: «На дворе 21 век, а биотуалеты и кондиционеры выдаются за последнее чудо техники»

16.06.2019 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы раскритиковали новые вагоны, которые БелЖД закупила у России.

Байнет: «На дворе 21 век, а биотуалеты и кондиционеры выдаются за последнее чудо техники»
TVZ.ru
Белорусская железная дорога получила 14 новых плацкартных вагонов, а также ждет еще 16 вагонов купейных и штабных. Сообщается, что внутри плацкартных вагонов предусмотрены USB-разъемы или розетки. В вагонах есть кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы, системы обеззараживания воды и воздуха, камеры, системы пожарной сигнализации.

Байнет не остался равнодушным к этой новости. Правда, большинство пользователей подвергли критике новые вагоны: «Какое все убогое! Такой дизайн, может быть, покатил бы вначале «нулевых», но не сейчас», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Отстают от удобств цивилизованного мира, как и «Лада», лет так на 30».

«Только с розеткой для телефона — вот и все новации».

«Советские вагоны с запасного пути?» — язвят пользователи.

«В советских вагонах не было кондиционеров и биотуалетов. а, вообще, по крайней мере эти плацкарты гораздо удобнее, чем старые», — отвечают им другие.


«На дворе 21 век, а биотуалеты и кондиционеры выдаются за последнее чудо техники. Плацкартный вагон — порождение советского неприхотливого быта, где всё лучшее надо было отдать Родине, а себе — остатки. Кому-то нравятся вонючие ноги в проходе, запах перегара с луком и чесноком?»

Кто-то поделился своим опытом проезда в новом купе.

«В плацкартах езжу не часто, но что касается купе — старые вагоны, проектировавшиеся при СССР, намного удобнее новоделов... Хотя там и не было вакуумных клозетов... А тот, кто придумал во время ремонта вагонов над полками вешать шкафчики из ДСтП — будет гореть в аду!»

Некоторых пользователей возмутило, что вагоны закупались в России.

«У нас что, своих вагоностроительных заводов нету?! Россия нашим предприятиям палки в колеса ставит, а мы российские заводы работой и деньгами обеспечиваем».

«Ну так любой каприз, как говорится, за ваши деньги... Можете хоть бизнес-джетом перемещаться, а очень многие люди до сих пор предпочитают плацкарт как оптимальное соотношение цены и удобства... И если подумать, то плацкарт — это выдающееся конструкторское решение, которому нет альтернативы... Попробуйте максимально комфортно вписать 54 спальных места в габариты ж/д вагонов».

«Ничего не меняется уже 70 лет, только внутренняя отделка и эко-туалет».



 
 
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Белорусы раскритиковали новые вагоны, которые БелЖД закупила у России.
 
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