Славянское братство-2019: белорусские десантники высадились в Сербии

Совместные учения начались 14 июня и продлятся до 27 июня.





"Десантники из России, Сербии и Беларуси приступили к первым практическим занятиям на военном полигоне "Пескове" в рамках первого подготовительного этапа международного тактического учения "Славянское братство–2019", где выполнили первые боевые стрельбы", - говорится в сообщении.





В рамках учений, военнослужащие многонациональной батальонной тактической группы делятся своим опытом по поражению мишени, блокированию и захвату объекта и демонстрируют достижения. Учения проводятся уже пятый раз.



