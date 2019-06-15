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Славянское братство-2019: белорусские десантники высадились в Сербии

16.06.2019 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Десантники из Беларуси, России и Сербии выполнили первые боевые задания в рамках международных учений "Славянское братство-2019", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Совместные учения начались 14 июня и продлятся до 27 июня.

"Десантники из России, Сербии и Беларуси приступили к первым практическим занятиям на военном полигоне "Пескове" в рамках первого подготовительного этапа международного тактического учения "Славянское братство–2019", где выполнили первые боевые стрельбы", - говорится в сообщении.

В рамках учений, военнослужащие многонациональной батальонной тактической группы делятся своим опытом по поражению мишени, блокированию и захвату объекта и демонстрируют достижения. Учения проводятся уже пятый раз.

 
 
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Десантники из Беларуси, России и Сербии выполнили первые боевые задания в рамках международных учений "Славянское братство-2019", сообщает департамент информации и...
 
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