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Первая служба после пожара: в Нотр-Даме священнослужители были в касках

16.06.2019 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу в 18:00 (по местному времени) началась первая после пожара служба, ее провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, на котором была каска в целях безопасности. Головные уборы были и на других священнослужителях. Всего участие в службе приняли порядка 30 человек, среди которых были реставраторы, волонтеры и просто верующие. Они также были в защитных касках.


Фото Reuters

Малое количество людей было обусловлено тем, что из-за соображений безопасности доступ на службу был ограничен.

Ранее министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что реставрация Собора может занять пять лет. По его словам, спешить в этой работе нельзя – важно провести работы качественно.

Министр добавил, что собор может быть открыт для верующих и туристов раньше, "однако восстановительные работы снаружи будут еще продолжаться".

Крупнейший пожар в истории Нотр-Дама произошел 15 апреля. В результате обрушился шпиль собора. К счастью, главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По предварительным данным, причиной пожара могли стать реставрационные работы. Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. 

 
 
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В субботу в 18:00 (по местному времени) началась первая после пожара служба, ее провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, на котором была каска в целях...
 
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