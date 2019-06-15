Первая служба после пожара: в Нотр-Даме священнослужители были в касках





Фото Reuters





Малое количество людей было обусловлено тем, что из-за соображений безопасности доступ на службу был ограничен.





Ранее министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что реставрация Собора может занять пять лет. По его словам, спешить в этой работе нельзя – важно провести работы качественно.





Министр добавил, что собор может быть открыт для верующих и туристов раньше, "однако восстановительные работы снаружи будут еще продолжаться".





Крупнейший пожар в истории Нотр-Дама произошел 15 апреля. В результате обрушился шпиль собора. К счастью, главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По предварительным данным, причиной пожара могли стать реставрационные работы. Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании.