|
Первая служба после пожара: в Нотр-Даме священнослужители были в касках
Источник материала: Партизан
В субботу в 18:00 (по местному времени) началась первая после пожара служба, ее провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, на котором была каска в целях безопасности. Головные уборы были и на других священнослужителях. Всего участие в службе приняли порядка 30 человек, среди которых были реставраторы, волонтеры и просто верующие. Они также были в защитных касках.
Фото Reuters
Малое количество людей было обусловлено тем, что из-за соображений безопасности доступ на службу был ограничен.
Ранее министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что реставрация Собора может занять пять лет. По его словам, спешить в этой работе нельзя – важно провести работы качественно.
Министр добавил, что собор может быть открыт для верующих и туристов раньше, "однако восстановительные работы снаружи будут еще продолжаться".
Крупнейший пожар в истории Нотр-Дама произошел 15 апреля. В результате обрушился шпиль собора. К счастью, главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По предварительным данным, причиной пожара могли стать реставрационные работы. Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу в 18:00 (по местному времени) началась первая после пожара служба, ее провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, на котором была каска в целях...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)