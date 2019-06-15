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В России набирает обороты кредитование школьников

16.06.2019 11:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В России набирает обороты кредитование школьников

Бум потребительского кредитования в России, похоже, достиг терминальной стадии.

Банки стали чаще выдавать кредитные карты на крупные суммы (100-200 тысяч рублей) неработающим заемщикам в возрасте 18 лет, пишет "Коммерсант". Кредиторы в большинстве случаев находят потенциальных заемщиков среди тех своих клиентов, у которых уже были детские и подростковые дебетовые карты, расходы по которым контролируются родителями. Как только им исполняется 18 лет, банки предлагают получить кредитку.

Такие карты для 18-летних предлагают Тинькофф-банк, Почта-банк, Qiwi-банк по карте "Совесть", "Восточный", Кредит Европа банк, ХКФ-банк, Альфа-банк. В большинстве из них кредитку можно получить лишь по подтвержденному доходу, за исключением Тинькофф-банк и Qiwi-банк, где доход подтверждать не нужно.

Ситуация с кредитованием совершеннолетних подростков без доходов обеспокоила депутатов. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил уверенность в том, что это вопрос социальный, и его необходимо тщательно прорабатывать как на уровне банковских ассоциаций, так и ЦБ и законодателя. Нельзя допустить, чтобы погашение кредитов шло за счет родителей, необходимо сделать подобное кредитование невыгодным для банков путем введения дополнительных требований по резервированию и иными мерами, заявил он.

Молодежь превращается из подростков в качественных заемщиков не раньше 21-23 лет, уверен исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка "Русский стандарт" Ростислав Яныкин. В этом возрасте молодежь в основном уже работает, и доверять ей можно не менее чем более старшим клиентам при сохранении довольно жестких подходов к оценке риска, пояснил он. По данным главы НАПКА Эльмана Мехтиева, доля долгов заемщиков в возрасте 18-19 лет, переданных коллекторам, составляет менее 1%, и это в основном "просроченные кредиты на 15-30 тысяч рублей".
 
 
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Бум потребительского кредитования в России, похоже, достиг терминальной стадии.
 
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