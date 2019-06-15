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Том Хэнкс на спор ограбил магазин: унес картонного себя и несколько «Оскаров»
Источник материала: Tut.by
Американский актер Том Хэнкс стал гостем вечернего шоу Jimmy Kimmel Live и решился на «криминальную» авантюру — ограбить магазин сувениров. Запись выпуска
Ведущий шоу Джимми Киммел заметил, что Том Хэнкс слишком «прекрасен и совершенен» и предложил «вызов» — обнести сувенирный магазин. «Я ничего не боюсь», — сказал актер и сразу перешел к действию.
Хэнкс отправился в магазин сувениров на этой же улице. Его заданием было вынести картонную фигуру себя — и он выполнил миссию. Попутно актер пообщался с туристами, разрисовал фигуру Мэтта Деймона и забрал несколько статуэток «Оскара» со словами «этих штук много не бывает».
После «ограбления» охранник Хэнкса все-таки заплатил за товары, уточнил ведущий передачи.
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Попутно актер пообщался с туристами, разрисовал фигуру Мэтта Деймона и забрал несколько статуэток «Оскара» со словами «этих штук много не бывает».
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