Том Хэнкс на спор ограбил магазин: унес картонного себя и несколько «Оскаров»

Источник материала: Tut.by

Американский актер Том Хэнкс стал гостем вечернего шоу Jimmy Kimmel Live и решился на «криминальную» авантюру — ограбить магазин сувениров. Запись выпуска доступна на YouTube-канале шоу.



Изображение: Jimmy Kimmel Live / youtube.com

Ведущий шоу Джимми Киммел заметил, что Том Хэнкс слишком «прекрасен и совершенен» и предложил «вызов» — обнести сувенирный магазин. «Я ничего не боюсь», — сказал актер и сразу перешел к действию.

Хэнкс отправился в магазин сувениров на этой же улице. Его заданием было вынести картонную фигуру себя — и он выполнил миссию. Попутно актер пообщался с туристами, разрисовал фигуру Мэтта Деймона и забрал несколько статуэток «Оскара» со словами «этих штук много не бывает».

После «ограбления» охранник Хэнкса все-таки заплатил за товары, уточнил ведущий передачи.

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