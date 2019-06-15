Казимир Дубицкий: «Врач должен учиться постоянно»

Источник материала: Вороновская газета





В нынешнем году инфекционное отделение Вороновской центральной районной больницы отмечает свое пятидесятилетие. Первый врач, который его возглавил, — Казимир Адольфович Дубицкий.

В детстве Казимир занимался спортом. Парень был членом сборной области, а чуть позже и республики, среди школьников по легкой атлетике. Он был метателем молота. Некоторое время тренировался у заслуженного тренера, олимпийского чемпиона Михаила Кривоносова. На последних спортивных сборах ему — десятикласснику Островецкой школы — предложили поступать в институт физической культуры. Конечно же, Казимир загорелся этим. Но на всякий случай решил посоветоваться с родными — отправил домой письмо. Ответ, который прислала сестра, был неожиданным: «Если будешь физкультурником, материальной поддержки не жди!» Казимир не обиделся на такие жесткие слова. Понимал: после смерти отца маме было тяжело одной тянуть четверых детей. И не пошел наперекор родным — подал документы в Гродненский медицинский институт. Но со спортом не попрощался. Продолжал выступать на соревнованиях в сборной области. Это было и хобби, и хорошее материальное дополнение: к стипендии прибавлялись талоны на питание. После окончания института по распределению направился преподавателем в Юратишское медучилище. Но преподавание было непродолжительным — Казимира призвали в армию. После службы задумался, где работать дальше? На малую родину, в Островец, молодой врач не хотел ехать. Сомневался, хорошо ли примут знакомого с детства паренька. В облздравотделе предложили отправиться в Вороновский район, откуда родом его жена Ирина Станиславовна. Там как раз собирались открывать новую больницу.

В Вороново Казимир Адольфович приехал в 1968 году и без малого сорок лет проработал здесь в больнице. Начинал трудовой путь еще в старом здании, помогал в терапии Степану Аксентьевичу Жуку. Но видел себя инфекционистом. Еще будучи студентом в институте он изучал инфекционные заболевания. Да и в Вороново не было врача такой специализации. Главврач Антон Степанович Сушко направил на учебу молодого специалиста. И в 1969 году Казимир Адольфович возглавил инфекционное отделение, расположилось оно уже в новом здании.







Коллектив инфекционного отделения в 1972 году.

— Когда приехал на Вороновщину, здесь проживало 49 200 человек, — рассказал собеседник. — В центральной районной больнице было только 15 врачей. Доводилось дежурить по пять дней в месяц. На дежурства меня привлекали как терапевта. Поначалу в инфекционном отделении было всего пятнадцать коек. Уровень медицины был не тот, что нынче. Коек, конечно, не хватало. Со временем расширились до сорока, а в Радунской больнице — до 35. Для района этого было вполне достаточно.

В начале 70-х годов было много инфекционных патологий. Часто за врачебной помощью обращались и соседи-литовцы — в Шальчининкае не было инфекционного отделения. Пробовали даже переманить Казимира Дубицкого в свою больницу. Но безуспешно.

Казимир Адольфович вспоминает, что, кроме «стандартных» инфекционных заболеваний, были и «привозные». Доводилось лечить брюшной тиф. Им заболели земляки, вернувшиеся из казахстанских целинных земель. Первая малярия «приехала» в район из Пакистана, где вороновчанин работал переводчиком. Болели ею и некоторые воины-интернационалисты. Чуть позже заболевание было выявлено у тех, кто был на заработках в России. Сказалось совместное проживание с заболевшими узбеками.

Много детей поступало с менингитами. Хоть врач не имел специализации по детским болезням, но учился, чтобы спасти маленьких пациентов от инфекции. По словам К.А. Дубицкого, теперь при менингитах в первые сутки заболевших отправляют в реанимацию. Когда он начинал свой профессиональный путь, в вороновской больнице ее не было. И все лечение ложилось на его плечи. Бывшему врачу вспоминается случай, когда удалось поднять на ноги троих детей из деревни Посольч. К сожалению, бабушка, которая за ними ухаживала, заразилась и умерла.

— В 80-х годах в области была вспышка дифтерии, — отмечает собеседник. — Началась инфекция с Беняконей, затем были Конвелишки… Сыворотку против дифтерии доставляли санавиацией. Сказывались недостатки в иммунизации. Позже стала широко внедряться вакцинация против этого заболевания. А так, различных препаратов, антибиотиков хватало. Что касается оборудования, то самым важным «инструментом» для инфекциониста является дифференциальная диагностика. Здесь помогут только знания.







Казимир Адольфович твердо убежден, что учиться врач должен постоянно, посещать любые курсы, где есть возможность узнать что-то новое. К примеру, в 1975 году он повышал квалификацию в Москве. Тогда впервые узнал о ВИЧ-инфекции. Врачей провели к пациенту-эфиопу, у которого диагностировался СПИД. На Вороновщине же ВИЧ-инфекция была зарегистрирована через два десятка лет…

Пациенты с благодарностью вспоминают К.А. Дубицкого как отличного врача-инфекциониста. А жители Жирмун — еще и как ответственного, грамотного заведующего местной амбулаторией врача общей практики. Уже будучи на заслуженном отдыхе он проработал там почти четыре года.

Как говорят, не только работой живет человек. Обязательно нужен отдых для души. Казимир Адольфович его находил в музыке — игре на контрабасе. Вместе с коллегами — главным врачом санэпидстанции Анатолием Михайловичем Черепко, врачом-гематологом Петром Ивановичем Синявским и сантехником Вячеславом Флориановичем Милевским — создали инструментальный ансамбль. С удовольствием репетировали вечерами и выступали перед земляками на сцене Дома культуры в 70-е годы.

Для К.А. Дубицкого важно, что его врачебное дело продолжил сын Юрий, реаниматолог-анестезиолог. На счету семейной династии уже порядка 70 лет. Увеличится ли эта цифра? На любимую внучку Казимира Адольфовича Каролину рассчитывать не приходится — она учится на третьем курсе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. А вот восьмиклассник Саша планирует поступить в медицинский университет и продолжить врачебное дело Дубицких.







Любительский инструментальный ансамбль районной больницы.

2019 год для Казимира Адольфовича и его супруги Ирины Станиславовны, ветерана педагогического труда Вороновской школы, — особый. В январе они отпраздновали свое 75-летие. Достойно прожитые годы, достойные результаты. Весомый вклад в развитие Гродненщины, которая, как известно, в этом году тоже празднует юбилей.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО и из архива семьи ДУБИЦКИХ.