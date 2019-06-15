Терпение и человечность — тоже терапия

Источник материала: Вороновская газета





Радунщина стала первым и единственным местом работы для заведующей Пашковичским и Смильгинским ФАПами Любови Александровны Михальчик. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения района ей объявлена Благодарность председателя Вороновского райисполкома.

— Почему выбрала медицину? — задумывается над вопросом женщина. — Знаете, я еще училась в школе, в классе восьмом, как в соседнюю деревню фельдшером на ФАП приехала молоденькая выпускница медучилища. Доводилось обращаться к ней за помощью, мы даже подружились. Разница ведь в возрасте была небольшая. Очень хотелось быть похожей на нее — приходить на работу в аккуратненьком белом халате, терпеливо и внимательно лечить больных, пользоваться авторитетом. Потому и поступила после 9-го класса в Барановичское медучилище. Сама я из Лидского района, после учебы распределили в соседний — Вороновский. Вот так тридцать два года назад приняла Пашковичский ФАП.

В трудовой книжке у Любови Александровны Михальчик все эти годы одна запись. Полгода назад она приняла в нагрузку еще и Смильгинский фельдшерско-акушерский пункт. Ее участок увеличился вдвое — прирос тремя сотнями пациентов и двенадцатью деревнями. Теперь организовывать рабочий день фельдшеру нужно так, чтобы успеть все. А забот у сельского медика хватает: вести амбулаторный прием больных, выезжать на вызовы, заниматься патронажем пожилых, одиноких людей, проводить комплекс профилактических мероприятий и многое другое. Такой энергичной женщине, как Любовь Александровна, это не в тягость. Раньше ее участок по численности населения составлял более 600 человек. На ее глазах выросло не одно поколение. Малыши, которые были под патронажем молодого специалиста в конце 80-х годов, теперь и своих детей уже вырастили. Как никому другому, заметны сельскому фельдшеру и необратимые процессы в глубинке. Деревни стареют. На участках, которые обслуживает заведующая ФАПами, в большинстве проживают пожилые люди. Это значит, от своего «доктора» они ждут человеческого участия, доброго слова и сочувствия. Оттого и при встрече начинают разговор не с жалоб на самочувствие, а со своих переживаний и радостей. С чутким и отзывчивым человеком всегда хочется поделиться самым-самым.

Зачастую фельдшеру приходится выступать медицинским просветителем, убеждая пожилых людей в необходимости лечиться, в неэффективности самостоятельно скорректированной дозировки лекарства. Известно ведь, как одни любят «половинить» прописанные таблетки, другие и вовсе прекращают прием назначенных лекарств при первых признаках облегчения. Но при многих заболеваниях, той же гипертонии, которой чаще всего и страдают пенсионеры, важна как раз системная терапия. Приходится терпеливо объяснять все это пациентам.

Не всегда фельдшеры ФАПов имеют дело только с хроническими и сезонными заболеваниями своих пациентов, доводится и на экстренные ситуации реагировать. Их в практике Любови Александровны было немало. До сих пор помнится случай пятилетней давности, когда трехлетний ребенок травмировал грудную клетку маникюрными ножницами. К дому фельдшера его принесла на руках 15-летняя сестра. Тогда от правильных действий медика зависела жизнь мальчика. Женщина не растерялась и сделала все, чтобы ребенку своевременно оказали нужную помощь квалифицированные врачи.

Приобретенный за три десятка лет профессиональный опыт, конечно, помогает сельскому медику. Но на этой работе, по мнению Любови Михальчик, нужно иметь большой запас человеколюбия. Он помогает и подход найти к своим пациентам, и восполнить потраченные в трудовых буднях душевные силы.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.