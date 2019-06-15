Трамп опроверг утверждение газеты об активизации кибератак США против России

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп сообщил, что утверждение газеты New York Times об активизации кибератак США против России не соответствует действительности.

"Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, в любой истории, даже если она плоха для нашей страны", - написал Трамп в своем микроблоге в Твиттере.

Комментируя публикацию, Трамп также написал, что изложенная в ней информация "является неправдой".

"Они (прим. - СМИ) сделают, или скажут, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях. Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа", - добавил Трамп.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных нынешних и бывших представителей администрации США, сообщила об активизации попыток США по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны.

По данным газеты, за последние три месяца эти лица дали ряд интервью, в которых рассказали о подобных акциях США в отношении российских энергосетей.

"По меньшей мере, с 2012 года, как говорят нынешние и бывшие сотрудники (администрации), США предпринимали разведывательные действия в отношении управляющих систем российских энергетических сетей", - пишет газета.