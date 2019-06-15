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В Минске в результате падения с высоты погиб монтажник
16.06.2019 12:18 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Во время работ монтажник одной из строительных организаций упал с высоты второго этажа и разбился, сообщает
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Изымалась документация организации, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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Трагедия произошла 15 июня утром на стройке.
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