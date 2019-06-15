В Минске в результате падения с высоты погиб монтажник

Во время работ монтажник одной из строительных организаций упал с высоты второго этажа и разбился, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Илью Босько.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Изымалась документация организации, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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