На киберспортивный турнир в Москве из бюджета выделили 465 тысяч долларов. Пришло 10 человек

Источник материала: Tut.by

15 июня в Москве в спортивном комплексе ЦСКА (вмещает 10 тысяч человек) прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. Власти Москвы выделили на его проведение более 30 миллионов российских рублей (около 465 тысяч долларов). Как сообщили киберспортивный аналитик Cyberslovo и журналист Анатолий Аминев, турнир посетили около 10 человек. Об этом пишет ресурс TJournal.

Как рассказал Аминев, мероприятие началось в 9 утра и продлилось до 21:30. Судя по фотографиям со спорткомплекса, большинство кресел в зале действительно пустовали. Они также видны в историях Instagram фронтмена группы Burito, которая должна была выступить на турнире.

Аминев заметил , что в документации из тендеров Moscow Cyber Cup были заявлены блогер Евгений Савин и журналистка Мария Командная с гонораром в 450 тысяч российских рублей (около 7 тысяч долларов). По его словам, единственным ведущим был видеоблогер Никита Ковальчук. Хоть он и не освещал мероприятие ни в одной из своих соцсетей, но попал в кадр в фотоотчете киберспортивного клуба «Локомотив». Ковальчук не ответил на запрос TJ о работе на мероприятии.

Не больше зрителей смотрели Moscow Cyber Cup и в интернете. Согласно информации аналитического центра Esports Charts, в среднем за трансляцией на Twitch следили 87 человек, в пиковый момент — 136 зрителей. Соревнования также показывали на сайте «Матч ТВ», но там нет статистики количества зрителей или просмотров.

Что за Moscow Cyber Cup:

Турнир, проводимый дирекцией спортивно-зрелищных мероприятий, относящейся к Департаменту спорта Москвы. Партнерами выступили Департамент информационных технологий Москвы и ТАСС;

Согласно тендерам, на его проведение из бюджета выделили более 30 миллионов российских рублей (порядка 465 тысяч долларов). Эта сумма сравнима с официальными соревнованиями по FIFA 19, проводимыми в США среди десятков игроков со всего мира;

Изначально была информация о призовом фонде в миллион российских рублей (15 тысяч долларов), но меньше, чем за неделю, организаторы заявили о призе в 160 тысяч российских рублей (2,5 тысячи долларов). Они объяснили это правилами издателя FIFA 19 компании EA Sports;

За неделю до турнира он перестал быть международным и стал российским. Иностранных киберспортсменов уведомили, что они не смогут поучаствовать, а объяснили это правилами EA;

Узнать о соревновании было сложно. У него практически не было рекламы в соцсетях или плакатов на улицах Москвы. Даже участвующие киберспортсмены и видеоблогеры почти не писали о нем.