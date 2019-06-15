ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На киберспортивный турнир в Москве из бюджета выделили 465 тысяч долларов. Пришло 10 человек

16.06.2019 12:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

15 июня в Москве в спортивном комплексе ЦСКА (вмещает 10 тысяч человек) прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. Власти Москвы выделили на его проведение более 30 миллионов российских рублей (около 465 тысяч долларов). Как сообщили киберспортивный аналитик Cyberslovo и журналист Анатолий Аминев, турнир посетили около 10 человек. Об этом пишет ресурс TJournal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от IRBIS (@aleksandr_irbis_)

Как рассказал Аминев, мероприятие началось в 9 утра и продлилось до 21:30. Судя по фотографиям со спорткомплекса, большинство кресел в зале действительно пустовали. Они также видны в историях Instagram фронтмена группы Burito, которая должна была выступить на турнире.

Аминев заметил, что в документации из тендеров Moscow Cyber Cup были заявлены блогер Евгений Савин и журналистка Мария Командная с гонораром в 450 тысяч российских рублей (около 7 тысяч долларов). По его словам, единственным ведущим был видеоблогер Никита Ковальчук. Хоть он и не освещал мероприятие ни в одной из своих соцсетей, но попал в кадр в фотоотчете киберспортивного клуба «Локомотив». Ковальчук не ответил на запрос TJ о работе на мероприятии.

Не больше зрителей смотрели Moscow Cyber Cup и в интернете. Согласно информации аналитического центра Esports Charts, в среднем за трансляцией на Twitch следили 87 человек, в пиковый момент — 136 зрителей. Соревнования также показывали на сайте «Матч ТВ», но там нет статистики количества зрителей или просмотров.

Что за Moscow Cyber Cup:

  • Турнир, проводимый дирекцией спортивно-зрелищных мероприятий, относящейся к Департаменту спорта Москвы. Партнерами выступили Департамент информационных технологий Москвы и ТАСС;
  • Согласно тендерам, на его проведение из бюджета выделили более 30 миллионов российских рублей (порядка 465 тысяч долларов). Эта сумма сравнима с официальными соревнованиями по FIFA 19, проводимыми в США среди десятков игроков со всего мира;
  • Изначально была информация о призовом фонде в миллион российских рублей (15 тысяч долларов), но меньше, чем за неделю, организаторы заявили о призе в 160 тысяч российских рублей (2,5 тысячи долларов). Они объяснили это правилами издателя FIFA 19 компании EA Sports;
  • За неделю до турнира он перестал быть международным и стал российским. Иностранных киберспортсменов уведомили, что они не смогут поучаствовать, а объяснили это правилами EA;
  • Узнать о соревновании было сложно. У него практически не было рекламы в соцсетях или плакатов на улицах Москвы. Даже участвующие киберспортсмены и видеоблогеры почти не писали о нем.
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске в результате падения с высоты погиб монтажник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • томми хилфигер свитера мужские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика