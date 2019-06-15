Источник материала: Новости Волковыска

Медицина не останавливается в развитии. И это очень важно для здоровья нации, для повышения качества жизни людей.

Гродненская служба здоровья идет в ногу со временем, и это подтверждают показатели ее работы. Что нового внедрено в медицинскую практику в последнее время? Об этом в интервью накануне профессионального праздника с начальником главного управления здравоохранения облисполкома Еленой Кротковой.

– В этом году мы взяли курс на создание специализированных центров, – рассказывает Елена Кроткова. – Это когда на базе одного лечебного учреждения аккумулируются современная техника и лучшие специалисты. Образно говоря, ресурсы не распыляются, а сосредотачиваются в одном месте, что служит повышению доступности и качества медицинской помощи.

В Кореличской центральной районной больнице открыто межрайонное отделение гемодиализа для пациентов Кореличского и Новогрудского районов с острой и хронической почечной недостаточностью. Городской центр пренатальной ультразвуковой диагностики на базе Гродненской центральной городской поликлиники предназначен для более высокого уровня скрининга врожденных пороков развития плода. С апреля работают 4 межрайонных центра для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения на базе тех райбольниц, где есть возможность нейровизуализации и проведения тромболизиса в стационарных условиях. Это Слоним, Сморгонь, Лида, Волковыск. С июня начал работу межрайонный центр скрининга рака на базе Волковысской райбольницы.

– В аптеках все больше отечественных лекарств. Когда их пополнят препараты гродненского производства?

– В области реализуется инвестиционный проект «Создание промышленного производства лекарственных средств в форме таблеток и капсул, соответствующего требованиям надлежащей производственной практики ООО «Новолок». Все работы, связанные с установкой и комплектацией оборудования, завершены. Запланировано подписание в этом месяце дополнительного договора по реализации второй очереди проекта, сообщает Гродненская правда.

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