Модель плюс-сайз стала официальным лицом коллекции «Милавицы»

Источник материала: KYKY

Беларуский бренд белья, наконец, узнал о бодипозитиве: одну из линеек «Милавицы» теперь рекламирует Кристина Крисанова. Девушка с пятым размером груди и 54-м размером одежды. Плакаты с ее фото уже разместили на официальном сайте компании, в каталоге продукции и общественном транспорте Минска, пишут naviny.by.







Кристине 26 лет. Она родом из Смолевичей, где когда-то работала моделью для салона свадебных платьев. Семь лет назад Кристина переехала в Минск: «После переезда в моей модельной карьере было затишье. Не было видно никаких моделей плюс-сайз: ни в рекламе, ни в прессе. Казалось, что никого, за исключением стандартных моделей, нет. Я не знала, надо ли нашему рынку такое», — рассказала Кристина журналистам.



А потом девушка отправилась на конкурс под названием «Сладкая леди». Кристина рассказала, что там у нее была фотосессия с другой моделью плюс-сайз – совместные итоговые фото не ретушировали. Они вызвали шквал обсуждения в сети, благодаря чему «Милавица» и нашла Кристину.





«Люди дошли до того уровня, когда могут принять себя. Да, у меня 54-й размер, да мне надо белье большего размера, чем 90-60-90. Это логично. И то, что происходит, очень правильно. Меняется рынок, меняется спрос. Покупатели стали требовательнее. Девушки хотят видеть, как это будет выглядеть на них, а не идеальное белье на идеальной девушке. Мы почему-то начинаем это воспринимать как нечто новое, хлесткое, дерзкое и необычное. Но это просто нормальные вещи, это путь от несвободы к норме», — рассказала Кристина Крисанова. К слову, сейчас в свободное от моделлинга время она работает юристом.



Компания беларуского белья в свою очередь заявляет, что она «собирается сломать стереотип «90-60-90», который формировался десятилетиями».

Фото: Таши Орловой , Виктории Белой , «Милавицы» и из личного архива Кристины Крисановой

KYKY уже общался с Кристиной, почитайте, что она рассказала нам в интервью: «А мне не нравятся девочки, которые гордятся тем, что у них торчат кости».