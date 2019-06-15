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Открыта крупнейшая в мире фабрика по выращиванию насекомых
Источник материала: Партизан
Крупнейшая в мире компания по производству насекомых с целью получения белка открылась в Нидерландах. Эксперты видят в насекомых корм будущего для животных.
Король Виллем-Александр лично открыл одну из самых современных ферм по разведению насекомых в голландском городе Берген-оп-Зом.
На заводе компании Protix насекомые разводятся и обрабатываются в соответствии с новейшими технологиями в качестве поставщиков белка для животных кормов. Продукция экспортируется, в том числе, в Германию.
Завод в Берген-оп-Зоме является первым в мире мега-заводом по разведению насекомых - особенно личинок мухи черная львинка, где происходит на месте переработка сырья в корм.
В планах компании - производить белок для прокормления около пяти миллионов лососей в год.
Компания намерена работать по принципу круговой экономики: остатки растительной пищи перерабатываются на корм насекомым, а насекомые образуют богатое белком сырье для кормления животных.
В ЕС корма из насекомых разрешены пока только в рыбоводстве и в индустрии кормов для домашних животных. Однако ожидается, что в ближайшем будущем они будут разрешены в свиноводстве и птицеводстве.
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Крупнейшая в мире компания по производству насекомых с целью получения белка открылась в Нидерландах. Эксперты видят в насекомых корм будущего для животных.
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