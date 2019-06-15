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Романтическая церемония: футболист Серхио Рамос женился

16.06.2019 11:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Романтическая церемония в испанских традициях состоялась в соборе Севильи. 41-летняя Пилар Рубио была в белом платье с длинным шлейфом, в руках у нее был был черный букетик.



33-летний Серхио Рамос прибыл на церемонию в костюме-тройке в легкую клетку и серебристом галстуке.

Рамос — один из самых известных футболистов Испании. Он был капитаном мадридского «Реала» и национальной сборной.

Пилар Рубио — телеведущая.

Пилар и Серхио вместе с 2012 года, у них уже родилось трое сыновей. Обвенчались они в Севилье, где Серхио начинал свою карьеру футболиста в детско-юношеской школе.


 
 
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Романтическая церемония в испанских традициях состоялась в соборе Севильи. 41-летняя Пилар Рубио была в белом платье с длинным шлейфом, в руках у нее был был черный...
 
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