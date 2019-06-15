Романтическая церемония: футболист Серхио Рамос женился









33-летний Серхио Рамос прибыл на церемонию в костюме-тройке в легкую клетку и серебристом галстуке.





Рамос — один из самых известных футболистов Испании. Он был капитаном мадридского «Реала» и национальной сборной.





Пилар Рубио — телеведущая.





Пилар и Серхио вместе с 2012 года, у них уже родилось трое сыновей. Обвенчались они в Севилье, где Серхио начинал свою карьеру футболиста в детско-юношеской школе.



