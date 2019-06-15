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Меган Маркл и принц Гарри во время крещения сына Арчи поддержат королевскую традицию

16.06.2019 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В британской королевской семье существует традиция крестить членов рода в копии кружевной рубашки, заказанной королевой Викторией в 1841 году. Как сообщают источники, Меган Маркл и принц Гарри готовы поддержать обычай на церемонии со своим сыном Арчи.



Крещение членов королевского семейства традиционно проходит в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Церемония для первенца герцогини и герцога Сассекских запланирована на июль. Королевская чета славится бунтарским характером и не всегда придерживается установленных во дворе правил, однако на этот раз готова следовать традиции. Сын Меган Маркл Арчи, утверждают источники, появится на церемонии в копии кружевного платья Honiton. Впервые крещеный наряд заказала в 1841 году королева Виктория для своей дочери. В оригинальное платье одевали 62 королевских наследников, включая принцев Уильяма и Гарри. Елизавета II сочла раритетный наряд слишком хрупким и приказала сделать его точную копию.

На момент, когда запланировано крещение, Арчи исполнится два месяца. Отца малыша крестили в 1984 году в возрасте трех месяцев. На церемонии ожидается присутствие герцога и герцогини Кембриджских, принца Уэльского и его супруги Камиллы. По сведениям Sunday Times, королева Елизавета II не прибудет на крещение правнука.


Церемонию проведут декан Виндзорский, преподобный Дэвид Коннер и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, конфирмовавший Меган Маркл в английскую веру за два месяца до свадьбы. Имена крестных родителей Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора пока неизвестны.


 
 
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В британской королевской семье существует традиция крестить членов рода в копии кружевной рубашки, заказанной королевой Викторией в 1841 году. Как сообщают...
 
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