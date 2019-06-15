|
Лявон Вольский устроил «дворовый» концерт в Минске
Источник материала: Tut.by
15 июня Лявон Вольский спел на «дворовом» концерте в Минске — он прошел во дворике бара Lidbeer. Вместе с Вольским играли гитарист Павел Трипуть и ударник Павел Мамонов. Присоединиться к выступлению могли и зрители, которые принесли свои музыкальные инструменты. Смотрите, как это было, в фоторепортаже TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Присоединиться к выступлению могли и зрители, которые принесли свои музыкальные инструменты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)