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Лявон Вольский устроил «дворовый» концерт в Минске

16.06.2019 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 июня Лявон Вольский спел на «дворовом» концерте в Минске — он прошел во дворике бара Lidbeer. Вместе с Вольским играли гитарист Павел Трипуть и ударник Павел Мамонов. Присоединиться к выступлению могли и зрители, которые принесли свои музыкальные инструменты. Смотрите, как это было, в фоторепортаже TUT.BY.









 
Теги: Минск
 
 
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Присоединиться к выступлению могли и зрители, которые принесли свои музыкальные инструменты.
 
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