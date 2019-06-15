Лявон Вольский устроил «дворовый» концерт в Минске

Источник материала: Tut.by

15 июня Лявон Вольский спел на «дворовом» концерте в Минске — он прошел во дворике бара Lidbeer. Вместе с Вольским играли гитарист Павел Трипуть и ударник Павел Мамонов. Присоединиться к выступлению могли и зрители, которые принесли свои музыкальные инструменты. Смотрите, как это было, в фоторепортаже TUT.BY.































