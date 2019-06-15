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Белорусы по-прежнему опасаются резкого роста цен и считают, что сейчас не время для крупных покупок
Источник материала: Tut.by
В Беларуси по-прежнему высокие инфляционные ожидания населения. Это следует из обнародованных Нацбанком
Для сравнения:
Две трети из опрошенных — 66,7% — уверены, что сейчас не самое благоприятное время для крупных покупок. В феврале их было 70,1%.
Выросло число белорусов, которые убеждены, что сейчас не самое благоприятное время для крупных покупок в кредит. В мае так считали 64,2% опрошенных, а в феврале — 63,3%.
Большинство белорусов — 64,5% — предпочитают хранить сбережения в валюте, а не в белорусских рублях.
В опросе участвовали 2 тысячи респондентов — мужчины и женщины старше 18 лет.
Напомним, в Беларуси в мае
Годовая инфляция на продовольственные товары в мае ускорилась до 7,1%, на непродовольственные — до 4,3%, а на платные услуги — до 6,9%.
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В Беларуси по-прежнему высокие инфляционные ожидания населения. Это следует из обнародованных Нацбанком данных за май.
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