Белорусы по-прежнему опасаются резкого роста цен и считают, что сейчас не время для крупных покупок

Источник материала: Tut.by

В Беларуси по-прежнему высокие инфляционные ожидания населения. Это следует из обнародованных Нацбанком данных за май. Только пятая часть белорусов — 20,5% — убеждены, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет расти медленнее, чем сейчас. Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги ускорится либо будет таким же интенсивным, как сейчас.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для сравнения: в феврале этого года 15,5% белорусов считали, что в ближайшие 12 месяцев темпы инфляции снизятся.

Две трети из опрошенных — 66,7% — уверены, что сейчас не самое благоприятное время для крупных покупок. В феврале их было 70,1%.

Выросло число белорусов, которые убеждены, что сейчас не самое благоприятное время для крупных покупок в кредит. В мае так считали 64,2% опрошенных, а в феврале — 63,3%.

Большинство белорусов — 64,5% — предпочитают хранить сбережения в валюте, а не в белорусских рублях.

В опросе участвовали 2 тысячи респондентов — мужчины и женщины старше 18 лет.

Напомним, в Беларуси в мае ускорилась годовая инфляция — до 6,2%.

Годовая инфляция на продовольственные товары в мае ускорилась до 7,1%, на непродовольственные — до 4,3%, а на платные услуги — до 6,9%.