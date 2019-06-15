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Супруга Нетаньяху заплатит штраф почти $15 тыс. за заказ еды из ресторанов за госсчет

16.06.2019 13:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Магистратский суд Иерусалима в воскресенье признал виновной супругу премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару в ненадлежащем использовании государственных средств и приговорил ее к выплате штрафа, пишет The Times of Israel.

"Ответчик ненадлежащим образом использовала государственные средства", - заявил судья Авитал Чен.

Таким образом, суд Иерусалима утвердил соглашение Нетаньяху с прокуратурой, заключенное ранее.

В соглашении прокуратура переквалифицировала обвинение на более мягкое, а Нетаньяху согласилась с тем, что воспользовалась ошибкой одного из сотрудников офиса премьера в личных целях и заказывала в офис еду из дорогих ресторанов, а также пользовалась услугами кейтеринга при наличии штатного повара и персонала.

Всего Сара Нетаньяху, по данным прокуратуры, потратила на это порядка $100 тыс. Однако в соглашении по взаимной договоренности указана сумма в $50 тыс.

Биньямину Нетаньяху также может быть предъявлено обвинение по трем делам: во взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия.

В мае генеральный прокурор Авихай Мандельблит перенес на октябрь дату, к которой Нетаньяху должен был ответить на выдвинутые против него обвинения.

 
 
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Магистратский суд Иерусалима в воскресенье признал виновной супругу премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару в ненадлежащем использовании государственных...
 
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