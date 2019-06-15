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Британская морская пехота будет охранять корабли в Персидском заливе

16.06.2019 12:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Для защиты своих военных кораблей в Персидском заливе Великобритания направляет около 100 морских пехотинцев, сообщила газета Sunday Times, ссылаясь на источники из числа военных.

Подразделение морской пехоты из 42-го батальона специального назначения сформирует группу быстрого реагирования, которая будет действовать на британских кораблях, патрулирующих залив, пишет газета.

Она отмечает, что решение о направлении в регион морских пехотинцев было принято в "условиях, когда Иран и западные страны близки к конфликту".

Ранее на текущей неделе два танкера в Оманском заливе подверглись атакам. США обвинили в нападении Иран, Великобритания согласилась с их оценками.

Британские власти полагают, что ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе несет иранский Корпус Стражей Исламской революции, говорилось в распространенном ранее заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Наша собственная оценка ситуации привела нас к выводам, что ответственность за атаки, почти наверняка, лежит на Иране", - приводятся в заявлении слова главы британского МИД Джереми Ханта.

Кроме этого, МИД Великобритании возложил ответственность на Тегеран за инциденты, произошедшие с четырьмя танкерами в мае.

В середине мая поступили сообщения о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ.

"Расследование, проведенное ОАЭ по делу о нападении 12 мая на четыре нефтяных танкера в районе порта Фуджейра, пришло к выводу, что оно было проведено государственным субъектом. Мы уверены, что Иран несет ответственность за это нападение", - отметил МИД.

Иранская сторона решительно отвергает выдвигаемые против нее обвинения, накануне МИД Ирана заявил британском послу в Тегеране протест.

 
 
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Для защиты своих военных кораблей в Персидском заливе Великобритания направляет около 100 морских пехотинцев, сообщила газета Sunday Times, ссылаясь на источники из...
 
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